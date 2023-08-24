Самые популярные направления. "УЗ" назначает дополнительные рейсы к началу учебного года

Последние дни лета – пиковые даты на поездки по железной дороге, ведь большое количество людей возвращаются с отдыха перед началом учебного года. В связи со спросом "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы по самым популярным направлениям.
Дополнительные поезда будут курсировать 31 августа и 1, 2 и 3 сентября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу компании.
На эти даты пассажиры смогут приобрести билеты еще на следующие рейсы:
Дополнительные рейсы запланированы и в направлении Ужгорода. Из Киева 1 сентября – под №239 в 21:02, прибытие в Ужгород 13:25. И 3 сентября – под №223 из Киева в 16:07, прибытие в Ужгород 08:31. В обратном направлении отправление из Ужгорода 31 августа под №240 в 17:23, прибытие в Киев в 10:39. И 2 сентября под №224 из Ужгорода в 18:29, прибытие в Киев в 10:46.
Напомним, мы писали, как украинцам доехать до Польши в сентябре.