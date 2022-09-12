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В Германии увеличат пособие по безработице для украинцев: детали

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 12:03
В Германии увеличат пособие по безработице для украинцев: детали Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Новые размеры выплат запланированы с января 2023 года

В Германии готовятся повысить пособие, которое получают украинские беженцы. С нового года люди, нуждающиеся в социальных выплатах, будут получать на 50 евро больше.

Впрочем, суммы будут зависеть от категории получателей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Как изменится пособие по безработице, которые получают украинские беженцы

Согласно проекту федерального министра труда Хубертуса Хайля, с 1 января 2023 года ставки выплат Hartz IV должны быть скоректированы в связи с инфляцией.

Украинские беженцы, которые весной получали пособия для лиц, которые ищут убежище, с 1 июня были переведены в новый правовой статус. С начала лета украинцы подпадают под действие базового пособия по безработице Hartz IV, которую назначает центр занятости (Jobcenter).

В Германии увеличат пособие по безработице для украинцев: деталиФото: Министр труда Хубертус Хайль на встрече по поводу украинских беженцев (gettyimages.com)

Это значит, что повышение ставки пособия по безработице для граждан Германии коснется и украинцев, которые получили статус временной защиты, если власти не примут дополнительных решений.

Больше всего увеличится размер выплат для одиноких взрослых или родителей- одиночек – на 53 евро до 502 евро (сейчас 449 евро). Другие категории социально незащищенных людей получат меньшие "прибавки":

  • совершеннолетние люди – 451 евро (сейчас 404 евро);
  • дети 14-17 лет – 420 евро (сейчас 376 евро);
  • дети 6-13 лет – 348 евро (сейчас 311 евро);
  • дети до 5 лет – 318 евро (сейчас 285 евро).

К слову, с 1 января 2023 года пособие Hartz IV должно стать частью базового дохода жителей, по которому первые два года будут применять минимальные требования по наличию имущества.

В Германию с начала войны прибыло уже более 1 миллиона беженцев из Украины, из них 655 800 человек оформили статус временной защиты.

Напомним, мы писали, что в Германии приостановят прием беженцев в большинстве регионов.

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