Лучшая система для беженцев. Как устроена помощь украинцам в Германии

Германия приняла более миллиона украинцев с начала войны, а статус временной защиты в стране оформили 709 тысяч из них, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Треть украинских беженцев – дети и подростки. Как устроена интеграция такого количества людей, изучило издание aussiedlerbote.de.

Украинцам предоставляют переводчиков, пособия и жилье

Для украинских беженцев работают консультанты-переводчики в банках, больницах и бюджетных организациях, детей учат немецкие преподаватели. Волонтеры называют немецкую систему интеграции беженцев лучшей.

Одна из них - Ирина Рау с 8-летним опытом работы в благотворительных фондах и организациях, которая помогает беженцам в Германии. Она сравнивает поддержку Германии с программами помощи в Италии или Чехии.

"На мой взгляд, немцы сделали вообще все. Особенно хорошо это заметно в очень быстром переломе бюрократии, свойственной Германии. Это могут понять те, кто работал с беженцами прошлых волн миграции", - отмечает она.

Фото: В Германии обеспечили поддержку украинцев (gettyimages.com)

Украинские беженцы получают от одной тысячи евро в виде социальных пособий и выплат – сумма зависит от количества детей и взрослых человек в семье. Часть этих денег входят в стоимость жилья и услуг от правительства.

Стандартное пособие на одного взрослого — 449 евро и до 370 евро на ребенка.

Также беженцы могут получить дополнительную помощь для покупки мебели в квартиру или отправки ребенка на школьную экскурсию.

Пособие на жилье отличается только по количеству проживающих и региона. Квартиры беженцы получают соразмерные семье, хотя для одного или двух человек жилье почти не отличается.

При этом по всей Германии работает большое количество социальных магазинов, где можно получить бесплатно или недорого купить продукты, одежду и менее необходимые товары.

Люди все равно уезжают домой: нет работы и не знают немецкий

Несмотря на хорошее социальное обеспечение, украинские беженцы все равно уезжают домой. Волна возвращений в Украину началась летом – тогда из Польши шли полные поезда.

Эскперты допускают, что явление связано со сложностями с трудоустройством, а нахождение "на птичьих" правах подходит не всем. Одной из трудностей в интеграции остается немецкий язык.

Фото: Языковые интеграционные курсы в Германии (gettyimages.com)

Власти организовали языковые курсы, но преподавателей не хватает. При этом дети беженцев получают полноценное обучение на украинском языке.

По словам Ирины Рау, беженцы часто жалуются на количество документов, которые приходится заполнять, на незнание местных законов. Например, связанных с авторским правом, который предусматривает штраф за скачивание.

Для усовершенствования интеграции беженцев необходимо больше социальных работников, считает волонтер. Например, украинкам часто нужна помощь, чтобы устроить детей в детский сад или специальные группы по обучению.

"В Германии большой дефицит рабочей силы. Если люди хотят работать — пожалуйста. Я работала здесь в лагере для беженцев, и люди прям там могли найти работу: уборщиками, помощниками на кухне и так далее. Там также были случаи, когда из лагеря людей забирали работать в театр художником-постановщиком", — отмечает она.

Фото: Для беженцев в Германии много вакансий (gettyimages.com)

При трудоустройстве людей не обманывают, уточняет она. Беженцам предлагают стандартный контракт, в котором не может быть обмана.

Напомним, мы писали, что в Германии увеличат пособие по безработице для украинцев.