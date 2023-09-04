Найгарніші міста Європи. Ryanair запускає ще 4 нових маршрути на осінь

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair продовжує розширювати мережу польотів. В осінньо-зимовому сезоні додасться ще 4 маршрути, які з'єднають 7 сім міст Європи.
Куди можна буде полетіти за ціною в кілька десятків євро, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Запуск усіх рейсів ірландського лоукостера запланований на жовтень-листопад 2023 року. Так, 4 нових напрямки з'являться між містами Європи із захопливою архітектурою:
Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на сайті авіакомпанії. Наприклад, переліт із Загреба до Лансароте коштуватиме 45,99 євро на дату вильоту 4 листопада.
Восени стартують й інші нові рейси Ryanair, які охоплять 9 міст. Пасажири матимуть змогу дістатися за дешевими квитками із трьох європейских країн до двох міст у Марокко. Також серед нових рейсів також – зі Словаччини до Англії.
Зокрема, мандрівки можна планувати за такими новими напрямками:
Раніше ми повідомляли, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст.
Також повідомлялося, які норми провезення багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.