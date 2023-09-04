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Найгарніші міста Європи. Ryanair запускає ще 4 нових маршрути на осінь

Фото: Посадка на літак Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair продовжує розширювати мережу польотів. В осінньо-зимовому сезоні додасться ще 4 маршрути, які з'єднають 7 сім міст Європи. 

Куди можна буде полетіти за ціною в кілька десятків євро, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua

Запуск усіх рейсів ірландського лоукостера запланований на жовтень-листопад 2023 року. Так, 4 нових напрямки з'являться між містами Європи із захопливою архітектурою: 

  • Копенгаген (Данія) – Париж Бове (Франція) – з 29 жовтня 2023 року – 4 рази на тиждень;
  • Копенгаген (Данія) – Варшава Модлін (Польща) – з 29 жовтня 2023 року – тричі на тиждень;
  • Венеція Тревізо (Італія) – Лондон Лутон (Англія) з 29 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;
  • Загреб (Хорватія) – Лансароте (Іспанія) з 4 листопада 2023 року, один раз на тиждень.

Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на сайті авіакомпанії. Наприклад, переліт із Загреба до Лансароте коштуватиме 45,99 євро на дату вильоту 4 листопада.

Восени стартують й інші нові рейси Ryanair, які охоплять 9 міст. Пасажири матимуть змогу дістатися за дешевими квитками із трьох європейских країн до двох міст у Марокко. Також серед нових рейсів також – зі Словаччини до Англії. 

Фото: Авіакомпанія Ryanair запускає нові рейси восени (unsplash.com)

Зокрема, мандрівки можна планувати за такими новими напрямками:

  • Кельн (Німеччина) – Агадір (Марокко) із 29 жовтня, двічі на тиждень;
  • Відень (Австрія) – Агадір (Марокко) із 31 жовтня, двічі на тиждень;
  • Дюссельдорф Веце (Німеччина) – Ес-Сувейра (Марокко) із 1 листопада, двічі на тиждень;
  • Стокгольм Арланда (Швеція) – Марракеш (Марокко) із 29 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;
  • Попрад (Словаччина) – Лондон Станстед (Англія) – із 1 листопада 2023 року, двічі на тиждень.

Раніше ми повідомляли, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст.

Також повідомлялося, які норми провезення багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.

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