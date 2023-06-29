Штраф від 46 євро. Які норми провезення багажу діють у літаках Ryanair у 2023 році

Літо – період активних подорожей, які часто зручніше здійснювати літаком. При польотах із бюджетними авіакомпаніями варто враховувати обмеження щодо провезення багажу.

Які норми ручної поклажі діють у лоукостера Ryanair, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

Яку ручну поклажу можна провозити: параметри

У літак Ryanair можна брати один предмет із розмірами до 40х25х20 см без обмежень за вагою. Щоб провезти більше ручної поклажі, потрібно придбати послугу пріоритетної посадки Priority. Тоді на борт можна буде взяти стандартну ручну поклажу з габаритами до 40х25х20 см і додаткову сумку з габаритами до 55х40х20 см вагою до 10 кг.

Якщо оформити послугу Priority під час бронювання авіаквитка, вона коштуватиме дешевше – 6-30 євро. До більш дорогих тарифів Regular і Flexi Plus вона вже включена.

У салон літака Ryanair дозволяється брати сумку, валізу, портфель, фотоапарат та інші речі. Авіаперевізник вимірює ручну поклажу за допомогою ваг та калібраторів біля виходів на посадку.

Якщо габарити або вага ручної поклажі перевищені, співробітники Ryanair не пустять пасажира на борт. У таких випадках необхідно буде сплатити штраф і здати ручну поклажу в багаж. Розмір штрафу біля виходу на посадку "gate bag fee" починається від 45,99 євро за одну валізу.

Фото: У Ryanair штрафують за зайвий багаж (unsplash.com/ludomil-sawicki)

Що потрібно знати про особливості перевезення речей

У літак Ryanair можна взяти ноутбук як ручну поклажу. При цьому окремо сумку взяти не можна, якщо в квитку включено лише один предмет ручної поклажі. У такому випадку ноутбук можна запакувати в сумку.

Провезення рідин у ручній поклажі Ryanair не регулює. Норми застосовують у аеропортах. Стандартні правила в Європі дозволяють провозити в ручній поклажі рідини в ємностях до 100 мл до 10 шт. Їх потрібно запакувати у прозорий пакет та показати на контролі безпеки.

Однак є і винятки – наприклад, з 28 червня 2023 року аеропорт Гельсінкі дозволив пасажирам везти до 2 л рідини в салоні літака.

Також Ryanair не регулює провезення цигарок у ручній поклажі в літаку. Але пасажирам варто пам'ятати, що куріння на борту авіалайнерів заборонено.

При цьому країни дозволяють ввозити обмежену кількість цигарок. Щоб перевірити норми, потрібно в рядку пошуку ввести назву країни англійською та фразу "cigarettes entry requirements".

Раніше ми писали, що Ryanair почала розпродаж дешевих квитків.