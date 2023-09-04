Самые красивые города Европы. Ryanair запускает еще 4 новых маршрута на осень

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair продолжает расширять сеть полетов. В осенне-зимнем сезоне добавятся еще 4 маршрута, которые соединят 7 семь городов Европы.
Куда можно будет улететь по цене в несколько десятков евро, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Запуск всех рейсов ирландского лоукостера намечен на октябрь-ноябрь 2023 года. Так, 4 новых направления появятся между городами Европы с захватывающей архитектурой:
Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании. Например, перелет из Загреба в Лансароте обойдется в 45,99 евро на дату вылета 4 ноября.
Осенью стартуют и другие новые рейсы Ryanair, которые охватят 9 городов. Пассажиры смогут добраться по дешевым билетам из трех европейских стран в два города в Марокко. Также среди новых рейсов – из Словакии в Англию.
В частности, путешествия можно планировать по следующим новым направлениям:
Ранее мы сообщали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов.
Также сообщалось, какие нормы провоза багажа действуют на рейсах Ryanair в 2023 году.