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Найбільший аеропорт Польщі б'є рекорди з пасажиропотоку: популярні напрямки

Четвер 01 лютого 2024 14:11
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Найбільший аеропорт Польщі б'є рекорди з пасажиропотоку: популярні напрямки Фото: Пасажири в аеропорту Варшави (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Найбільший аеропорт Польщі відновив показники пасажиропотоку до рівня 2019 року. При цьому четверта частина мандрівників використовує аеропорт Шопена у Варшаві для пересадки на наступний рейс.

В один із днів 2023 року аеропорт обслужив рекордну кількість пасажирів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Аеропорт імені Шопена у Варшаві, який є найбільшим у Польщі, майже відновив обсяги пасажиропотоку, які були у 2019 році до пандемії.

У 2023 році повітряні ворота обслужили 18,5 млн пасажирів – це 98% від кількості, що була 2019-го. Для пересадки на інші рейси варшавським аеропортом скористалися 26% пасажирів.

11 серпня 2023 року аеропорт Шопена обслужив рекордну у своїй історії кількість пасажирів за день – 67 968 людей.

У 2023 році найпопулярнішими напрямками із Варшави були такі:

  • Лондон;
  • Париж;
  • Амстердам;
  • Франкфурт;
  • Дубай.

У той же час найбільше чартерних рейсів із Варшави було до Туреччини (Анталії), Єгипту (Хургади, Марса-Аламу) та Греції (Іракліону та Родоса).

Третина пасажирів в аеропорту Шопена прилетіли з країн за межами Шенгенської зони – 7 млн людей. У межах Шенгенської зони через аеропорт подорожували 11,4 млн пасажирів.

Найбільше пасажирів аеропорту у 2023 році перевезли авіакомпанії LOT, Wizz Air, Enter Air, Lufthansa та Smartwings.

Нагадаємо, ми писали, що пасажири авіарейсів з Німеччини зіткнуться з підвищенням цін на квитки з весни цього року. Це пов’язано з рішенням країни підвищити авіаційний податок.

Ми також писали, що в умовах закритого неба для цивільних польотів, українські авіакомпанії створили хаб в аеропорту Кишинева.

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Варшава аеропорт пасажири Авіасполучення
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