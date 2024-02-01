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Крупнейший аэропорт Польши бьет рекорды по пассажиропотоку: популярные направления

Четверг 01 февраля 2024 14:11
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Крупнейший аэропорт Польши бьет рекорды по пассажиропотоку: популярные направления Фото: Пассажиры в аэропорту Варшавы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Крупнейший аэропорт Польши возобновил показатели пассажиропотока до 2019 года. При этом четвертая часть путешественников использует аэропорт Шопена в Варшаве для пересадки на следующий рейс.

В один из дней 2023 года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Аэропорт имени Шопена в Варшаве, крупнейший в Польше, почти восстановил объемы пассажиропотока, которые были в 2019 году до пандемии.

В 2023 году воздушные ворота обслужили 18,5 млн пассажиров – это 98% от количества, которое было в 2019-м. Для пересадки на другие рейсы варшавским аэропортом воспользовались 26% пассажиров.

11 августа 2023 года аэропорт Шопена обслужил рекордное в своей истории количество пассажиров в день – 67 968 человек.

В 2023 году самыми популярными направлениями из Варшавы были:

  • Лондон;
  • Париж;
  • Амстердам;
  • Франкфурт;
  • Дубай.

В то же время больше всего чартерных рейсов из Варшавы было в Турцию (Анталию), Египет (Хургаду, Марса-Алам) и Грецию (Ираклион и Родос).

Треть пассажиров в аэропорту Шопена прилетели из стран за пределами Шенгенской зоны – 7 млн человек. В пределах Шенгенской зоны через аэропорт путешествовали 11,4 млн пассажиров.

Больше всего пассажиров аэропорта в 2023 году перевезли авиакомпании LOT, Wizz Air, Enter Air, Lufthansa и Smartwings.

Напомним, мы писали, что пассажиры авиарейсов из Германии столкнутся с повышением цен на билеты весной этого года. Это связано с решением страны повысить авиационный налог.

Мы также писали, что в условиях закрытого неба для гражданских полетов украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева.

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