Наслідки дезінформації. Чому польські жінки погіршили ставлення до біженців

Молоді польські жінки стали гірше ставитися до українських біженців, тоді як чоловіки залишаються доброзичливо налаштованими.

У листопадовому опитуванні про ставлення до українців у Польщі увагу експертів привернула розбіжність у відповідях жінок і чоловіків 18-39 років, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Молоді чоловіки більш приязні до українців

Згідно з дослідженнями Ipsos для OKO.press, дві треті поляків (64%) добре ставляться до тривалого перебування українських біженців у Польщі. Але 35% висловилися проти.

Із тих, хто незадоволений перспективою тривалого перебування українців у Польщі, лише 23% - молоді чоловіки. Тобто більшість тих, хто висловився проти – були жінки віком до 39 років.

Такі результати зацікавили економіста Марціна Кендзерского з Ягеллонського клубу. Він припустив у Twitter, що "молоді польські жінки злі на українок через те, що вони мають іншу модель кар’єри". За його міркуваннями, "українські жінки так піклуються про себе, що це може викликати роздратування" ("українки ледачі") і ревнощі ("вони хочуть отримати наших партнерів").

Висновки економіста розкритикували. Автори видання припускають, що Марцін Кедзерський міг піддатися неправдивій риториці, яку активно поширювали в соцмережах навесні. Тоді в польське суспільство "підкидали" ідеї, що українки більш доглянуті та привабливіші за польок.

Фото: Поляки продовжують підтримувати українців у своїй країні (gettyimages.com)

З'явилося 10 тисяч фейкових акаунтів

Учасниця руху Cyber Elf, що бореться з російською дезінформацією, Магда Шпехт розповіла OKO.press, що в березні російська пропаганда поширювала інформацію, нібито біженці з України небезпечні. Згодом запустили нову інформаційну хвилю.

"З’явилося близько 10 000 фейкових акаунтів, які відмовляють поляків допомагати українцям. Тролі є навіть у жіночих групах, присвячених, наприклад, підготовці до весілля. У таких групах є описана в різних варіантах історія польки, яка прийняла українку, а та спокусила її чоловіка", - розповіла вона.

На думку Магди Шпехт, це була фейкова історія. Текст був побудований так, щоб створити ілюзію достовірності.

На порталі anonymous.pl публікують історії, як українки руйнують польські родини. Також, що українки створюють черги до лікарів, голосно говорять, курять на зупинках і не можуть спілкуватися польською мовою.

Такої самої думки і професор Пшемислав Садура, співавтор соціологічного дослідження "Поляки за Україну, але проти українців" – він сумнівається сумнівається у справжності таких дописів. За його словами, публікації схематичні, написані за одним зразком.

Нагадаємо, ми писали, скільки поляків досі хочуть допомагати українцям.