Последствия дезинформации. Почему польские женщины ухудшили отношение к беженцам

Молодые польские женщины стали хуже относиться к украинским беженцам, в то время как мужчины остаются дружелюбно настроенными.

В ноябрьском опросе об отношении к украинцам в Польше внимание экспертов привлекло расхождение в ответах женщин и мужчин 18-39 лет, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Молодые мужчины более дружелюбны к украинцам

Согласно исследованиям Ipsos для OKO.press, две трети поляков (64%) хорошо относятся к длительному пребыванию украинских беженцев в Польше. Но 35% высказались против.

Из тех, кто недоволен перспективой длительного пребывания украинцев в Польше, только 23% – молодые мужчины. То есть большинство высказавшихся против – были женщины в возрасте до 39 лет.

Такие результаты заинтересовали экономиста Марцина Кендзерского из Ягеллонского клуба. Он предположил в Twitter, что "молодые польские женщины злы на украинок из-за того, что у них другая модель карьеры". По его соображениям, "украинские женщины так заботятся о себе, что это может вызвать раздражение" ("украинки ленивые") и ревность ("они хотят получить наших партнеров").

Выводы экономиста подвергли критике. Авторы издания предполагают, что Марцин Кедзерский мог подвергнуться ложной риторике, активно распространяемой в соцсетях весной. Тогда в польское общество "подбрасывали" идеи, что украинки более ухожены и привлекательнее, чем польки.

Фото: Поляки продолжают поддерживать украинцев в своей стране (gettyimages.com)

Появилось 10 тысяч фейковых аккаунтов

Участница движения Cyber Elf, борющаяся с российской дезинформацией, Магда Шпехт рассказала OKO.press, что в марте российская пропаганда распространяла информацию, будто беженцы из Украины опасны. Позже запустили новую информационную волну.

"Появилось около 10 000 фейковых аккаунтов, которые отговаривают поляков помогать украинцам. Тролли есть даже в женских группах, посвященных, например, подготовке к свадьбе. В таких группах есть опиванная в разынх вариантах история польки, которая приняла украинку, а та соблазнила ее мужа", - рассказала она.

По мнению Магды Шпехт, это была фейковая история. Текст был построен так, чтобы создать иллюзию подлинности.

На портале anonymous.pl публикуют истории, как украинки рушат польские семьи. Также, что украинки создают очереди к врачам, громко говорят, курят на остановках и не могут общаться на польском языке.

Такого же мнения и профессор Пшемислав Садура, соавтор социологического исследования "Поляки за Украину, но против украинцев" – он сомневается в подлинности таких сообщений. По его словам, публикации схематичны, написаны по одному образцу.

Напомним, мы писали, сколько поляков до сих пор хотят помогать украинцам.