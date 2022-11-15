ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гроші та житло. Скільки поляків досі хочуть допомагати українцям: опитування

Новость на русском →
Вівторок 15 листопада 2022 12:28
Гроші та житло. Скільки поляків досі хочуть допомагати українцям: опитування Фото: Солідарність із українцями у Польщі, Жешув (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поляки не змінюють свого ставлення до українських біженців. Як і на початку війни, три чверті мешканців сусідньої країни готові надавати підтримку українцям грошима або необхідними речами.

Про високий рівень прийняття наших громадян у Польщі TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Автори опитування "Перед обличчям агресії", який проводила "Gazeta Polska Codziennie" відзначають, що рівень підтримки українців знизився за останні місяці незначно.

Видання провело 4 опитування, щоб з'ясувати настрої поляків щодо прийому українців: 24 лютого (1000 осіб), 4 березня (1653 особи), 24 травня (1783 особи), 24 жовтня (1774 особи).

Як мінялася готовність поляків приймати українських біженців у Польщі:

  • лютий – 72%;
  • березень – 88%;
  • травень – 79%;
  • жовтень – 71%.

Незначне зниження доброзичливості до українців може бути результатом просування російських наративів щодо "українізації" Польщі, які підігрівають антиукраїнські настрої.

Гроші та житло. Скільки поляків досі хочуть допомагати українцям: опитуванняФото: Допомога українцям одягом (gettyimages.com)

В опитуваннях поляки вказували, що надавали матеріальну допомогу біженцям з України - грошима або необхідними речами. В середньому поляки жертвували 315 злотих (2560 гривень).

У травні 65% поляків підтримували українців грошима чи речами, а в жовтні їхня кількість зросла до 77%.

Планували пожертвувати гроші або необхідні речі у травні 31% опитаних, у жовтні готові ділитися коштами та речами були вже 43% опитаних.

Тим часом, у Польщі припускають, що нова хвиля біженців із України взимку може сягнути 500-800 тисяч людей.

Нагадаємо, ми писали, що Польща змінює стратегію щодо українських біженців і готується допомагати українцям удома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Допомога Україні
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Ще один шлях до ЄС. Як стара залізниця змінить зв'язки між країнами
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Всі точки зору