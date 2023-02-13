Музеї та фортеці. Які пам'ятки Туреччини постраждали від землетрусу

Землетрус на сході Туреччини, який забрав десятки тисяч життів у Туреччині, пошкодив і деякі об'єкти культурної спадщини.
Які музеї та історичні пам'ятки регіону постраждали від природного явища, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на heritagetribune.eu.
Руйнівний землетрус магнітудою 7,7 балів стався в регіоні Південно-Східної Анатолії (Месопоптамії) між містами Газіантеп та Кахраманмараш. Цей регіон відомий культурним туризмом, адже там ведуться розкопки поселень періоду неоліту, це "колиска" землеробської цивілізації. Також в регіоні збереглися багато пам'яток елліністичного періоду та середньовічної архітектури.
Міністерство культури і туризму Туреччини опублікувало заяву про ситуацію з кількома об'єктами культурної спадщини турецькою мовою. Зазначається, що збитки, завдані музеям, були відносно низькими.
"Серед провінцій, які постраждали від землетрусу, Газіантеп, Шанлиурфа, Кіліс, Османіє, Діярбакир, Адана не постраждали. Наші музеї у Кахраманмараші, Ельбістані, Адіамані, Малатьї не постраждали, крім незначних ушкоджень. Серйозних пошкоджень у колекціях наших музеїв не було виявлено", – говориться в заяві.
Рухому колекцію музею Кахраманмараш передали іншому музею через загрозу руйнування навколишніх будівель.
Одна із будівель Хатайського археологічного музею була пошкоджена. Там встановили додаткові камери спостереження сонячних батареях.
У місті Малатья, на одному з об'єктів всесвітньої спадщини муровані стіни трохи посунулися, а тимчасовий дах має тріщини.
"Біля обмеженої ділянки міських стін Діярбакира, також включеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і біля входу до церкви Святого Георгія у Діярбакір було виявлено незначні деформації. Інші об'єкти всесвітньої спадщини, такі як Гебеклітепе (Шанлиурфа) та Немрут Даг (Адіаман), не постраждали", - уточнили в міністерстві.
Не постраждали найпопулярніші у туристів культурні локації. У стародавньому місті Мардін, яке теж опинилося в зоні землетрусу, вціліли всі будівлі. Музей мозаїк зі стародавнього міста Зевгма, який розташований у Газіантепі, також уцілів. Фортеця у Шанлиурфі отримала лише кілька тріщин.
Тим часом підраховують збитки, яких зазнали пошкоджені землетрусом фортеця Газіантеп та нова мечеть в Малатьї. Впала і найдавніша мечеть Туреччини Хабіб-і-Наджар (7 століття) в місті Антакья.
Нагадаємо, ми писали, як постраждали туристичні локації Туреччини від землетрусу.