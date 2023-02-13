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Музеи и крепости. Какие достопримечательности Турции пострадали от землетрясения

Фото: Крепость Газиантеп (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Землетрясение на востоке Турции, унесшее десятки тысяч жизней в Турции, повредило и некоторые объекты культурного наследия.

Какие музеи и достопримечательности региона пострадали от природного явления, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на heritagetribune.eu.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в регионе Юго-Восточной Анатолии (Месопоптамии) между городами Газиантеп и Кахраманмараш. Этот регион известен культурным туризмом, ведь там ведутся раскопки поселений периода неолита, это "колыбель" земледельческой цивилизации. Также в регионе сохранилось много достопримечательностей эллинистического периода и средневековой архитектуры.

Министерство культуры и туризма Турции опубликовало заявление о ситуации с несколькими объектами культурного наследия на турецком языке. Отмечается, что ущерб, нанесенный музеям, был относительно низким.

"Среди провинций, пострадавших от землетрясения, Газиантеп, Шанлыурфа, Килис, Османие, Диярбакыр, Адана не пострадали. Наши музеи в Кахраманмараше, Эльбистане, Адыямане, Малатье не пострадали, кроме незначительных повреждений. Серьезных повреждений в коллекциях наших музеев не было выявлено", – говорится в заявлении.

Фото: Город Мардин от землетрясения не пострадал (pixabay.com)

Движимую коллекцию музея Кахраманмараш передали другому музею из-за угрозы разрушения окружающих зданий.

Одно из зданий Хатайского археологического музея было повреждено. Там установили дополнительные камеры слежения на солнечных батареях.

В городе Малатья, на одном из объектов всемирного наследия каменные стены немного сползли, а временная крыша получила трещины.

"У ограниченного участка городских стен Диярбакира, также включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и у входа в церковь Святого Георгия в Диярбакире были обнаружены незначительные деформации. Другие объекты всемирного наследия, такие как Гебеклитепе (Шанлыурфа) и Немрут Даг (Адыяаман) не пострадали", – уточнили в министерстве.

Фото: Музей мозаик в Газиантепе (РБК-Украина)

Не пострадали самые популярные у туристов культурные локации. В древнем городе Мардин, тоже оказавшемся в зоне землетрясения, уцелели все здания. Музей мозаик из древнего города Зевгма, расположенный в Газиантепе, также уцелел. Крепость в Шанлиурфе получила всего несколько трещин.

Тем временем подсчитывают ущерб, который получили поврежденные землетрясением крепость Газиантеп и новая мечеть в Малатье. Упала и самая древняя мечеть Турции Хабиб-и-Наджар (7 век) в городе Антакья.

Напомним, мы писали о том, как пострадали туристические локации Турции от землетрясения.

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Турция