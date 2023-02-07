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Готелі та пам'ятки. Як постраждали туристичні локації Туреччини від землетрусу

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Вівторок 07 лютого 2023 15:31
Готелі та пам'ятки. Як постраждали туристичні локації Туреччини від землетрусу Фото: Зруйнований готель у Хатаї (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Землетрус у 10 провінціях Туреччини призвів до руйнування близько 6 тисяч будівель та загибелі майже 4 тисяч людей. Пошкоджень зазнали також туристичні пам'ятки та готелі.

Які локації постраждали під час землетрусу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на турецькі ЗМІ.

В яких регіонах Туреччини відчули землетрус

У ніч проти понеділка на південному сході Туреччини сталися сильні підземні поштовхи. Це регіон стародавньої Месопотамії, у якому активними темпами розвивається туризм.

За 37 км від міста Газіантеп був зафіксований підземний поштовх магнітудою 7,8 балів. Землетрус зруйнував фортецю Газіантеп, включену до списку спадщини ЮНЕСКО.

Готелі та пам'ятки. Як постраждали туристичні локації Туреччини від землетрусуФото: Зруйнована фортеця Газіантеп (колаж РБК-Україна)

В іншому туристичному місті Шанлиурфа впав житловий будинок, а вулиці вкрилися глибокими тріщинами. При цьому не постраждало стародавнє місто Мардін поблизу кордону Сирії.

Також землетрус відчувався в Хатаї, Адані, Османіє, Діярбакірі, Малатьї, Трабзоні, Анталії та Анкарі.

У турецькій провінції Хатай повністю зруйнована єдина злітно-посадкова смуга місцевого аеропорту. Аеропорти Кахраманмараша та Газіантепа припинили обслуговувати цивільні рейси.

За відгуками туристів, у туристичному регіоні Анталія землетруси відчувалися місцями.

Готелі та пам'ятки. Як постраждали туристичні локації Туреччини від землетрусуФото: Через землетрус дороги вкрилися тріщинами (gettyimages.com)

Під завалами готелів шукають людей

Землетрус призвів до руйнування та пошкодження багатьох готелів, повідомляє видання turizmajansi.com.

Зруйновано щонайменше 4 готелі – в Адіамані, Малатьї, Кахраманмараші, Антак'ї. В Адіамані впав найбільший готель в місті – Isias. У ньому знаходилася дитяча волейбольна команда. Також у цьому готелі була група з 43 гідів-істориків із університетів Туреччини та Північного Кіпру. Наразі відомо, що два гіди загинули.

У місті Малатья зруйновано два великі готелі – один з них Avşar Hotel, який розташований в одному з найжвавіших місць міста.

Готелі та пам'ятки. Як постраждали туристичні локації Туреччини від землетрусуФото: Зруйнований готель в Адіамані (gettyimages.com)

Готель Alice в районі Рейханли міста Хатай зруйнувався внаслідок землетрусу магнітудою 7,4. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Готельєри Туреччини оголосили акцію "Безкоштовний готель" для розміщення постраждалих від землетрусу. Лише в Анталії вже підготували 15 тисяч номерів.

Також мешканці постраждалих регіонів можуть летіти до Стамбула з Turkish Airlines за фіксованою ціною на квитки – 100 лір (195 грн) до 13 лютого. Акція доступна рейси з Адани, Діярбакіра, Шанлиурфи та Елязига.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині знайшли шість українців, які втратили зв'язок із родичами після землетрусу.

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