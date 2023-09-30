Кілька міст в Німеччині пропонують безкоштовний транспорт: які умови

Кілька міст Німеччини пропонують водіям необмежений проїзд в усьому місцевому та регіональному громадському транспорті. Але є суттєвий нюанс: щоб користуватися безкоштовним проїздом, треба здати свої водійські права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Програма спрямована на боротьбу з заторами на дорогах і має сприяти розвитку екологічному транспорту замість бензинових авто.

Учасники акції можуть отримати безкоштовний квиток Deutschlandticket, який зазвичай коштує 49 євро на місяць. Особливості пропозиції відрізняються залежно від міста та землі в Німеччині. Програми обміну проводяться місцевою владою й доступні лише в деяких регіонах Німеччини.

Дортмунд, Північний Рейн-Вестфалія

У Дортмунді людям, які відмовилися від водіння на користь міського транспорту, запропонують двомісячний квиток Deutschlandticket. Місто описало програму як "невелику подяку" тим, хто вирішив відмовитися від водіння з інтенсивним використанням вуглецю.

Водії повинні здати свої права до служби обслуговування громадян міста Дортмунд, де вони отримають сертифікат, з яким зможуть взяти місячний квиток.

Фото: Головний вокзал Дортмунда (wikipedia.org)

Леверкузен, Північний Рейн-Вестфалія

У деяких містах програма обміну доступна лише громадянам похилого віку. Влада Леверкузена запропонувала людям старшим за 75 років можливість отримати безкоштовну річний абонемент Deutschlandticket за відмову від водіння автомобіля.

Бонн, Північний Рейн-Вестфалія

У сусідньому Бонні також є вікове обмеження для програми обміну. Люди старше 60 років можуть отримати безкоштовний квиток Deutschlandticket або "Aktiv60" на шість місяців. Для цього потрібно заповнити форму "Відмова від водійських прав", яку можна отримати в міських установах.

Еннепе-Рур, Північний Рейн-Вестфалія

В районі Еннепе-Рур програма обміну мала доволі непоганий успіх. Близько 130 осіб подали заявки на рік безкоштовного проїзду з Deutschlandticket, з яких у квітні влада району випадковим чином вибрала 20 людей.

У даному випадку перейти на таку опцію треба на постійній основі. Однак багато мешканців охоче прийняли пропозицію, каже Міхаель Шефер з Департаменту дорожнього руху.

"Нам було важко заздалегідь оцінити попит. Ми здивовані, скільки жителів району зацікавилися пропозицією", – заявив він місцевій німецькій пресі.

Фото: Вулиці Любека (wikipedia.org)

Любек, Шлезвіг-Гольштайн

Якщо ви відмовитесь від водійських прав у Любеку, Шлезвіг-Гольштейн, то й тут зможете подорожувати безкоштовно протягом року з Deutschlandticket.

Відзначимо, проїзний для поїздок громадським транспортом Deutschlandticket діє на всій території Німеччини. Скористатися квитком можна лише в локальному і регіональному транспорті: міських автобусах, трамваях, метро, приміських поїздах. Але з Deutschlandticket також можна доїхати в сусідні країни.

Тим часом Німеччина приймає найбільшу кількість українських біженців у Європі – понад 1 млн. У зв'язку зі зростанням числа людей, які шукають прихистку, в Берліні створять тисячі додаткових місць.

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