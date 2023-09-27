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Берлін зможе прийняти до кінця року ще тисячі біженців: яке житло підготують

Німеччина, Берлін, Середа 27 вересня 2023 11:41
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Берлін зможе прийняти до кінця року ще тисячі біженців: яке житло підготують Фото: Українські біженці в аеропорту Тегель (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Німеччина приймає найбільшу кількість українських біженців у Європі – понад 1 млн. У зв'язку із зростанням числа людей, які шукають прихистку, в Берліні створять тисячі додаткових місць.

Таке рішення ухвалив Сенат у вівторок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на sueddeutsche.de.

Влада столиці до кінця року планує розширити кількість місць у колишніх аеропортах у Тегелі та Темпельхофі, а також розселити велику кількість біженців у готелях та гуртожитках.

"Ситуація серйозна. Ми зіткнулися з серйозними проблемами, коли справа доходить до розміщення біженців. Цифри за останні кілька днів і тижнів значно зросли. Усі приміщення в Берліні зайняті, тому Сенат повинен діяти", – зауважив мер Кай Вегнер.

Схвалені владою заходи дозволять створити до кінця року близько 5500 додаткових місць. Із них 1500 місць орендують для біженців у готелях та хостелах, а розширення території та додатковий ангар у Темпельхофі забезпечить дах над головою ще 400-600 людям.

В колишньому аеропорту Тегель зможуть розмістити удвічі більше біженців. До нинішніх 3600 місць до кінця грудня планується додати ще 3000 місць.

Також від 300 до 400 додаткових місць облаштують у колишньому будівельному магазині та до 200 місць – у наметі на території колишньої психіатричної лікарні в Берліні-Райнікендорфі.

Водночас чиновники зауважують, що проживання біженців у місцях масового розміщення має бути тимчасовим рішенням – метою залишається інтеграція людей.

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