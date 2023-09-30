Несколько городов в Германии предлагают бесплатный транспорт: какие условия

Несколько городов Германии предлагают водителям неограниченный проезд во всем местном и региональном общественном транспорте. Но есть существенный нюанс: чтобы пользоваться бесплатным проездом, нужно сдать свои водительские права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Программа направлена на борьбу с пробками на дорогах и должна способствовать развитию экологичного транспорта вместо бензиновых авто.

Участники акции могут получить бесплатный билет Deutschlandticket, который обычно стоит 49 евро в месяц. Особенности предложения отличаются в зависимости от города и земли в Германии. Программы обмена проводятся местными властями и доступны только в некоторых регионах Германии.

Дортмунд, Северный Рейн-Вестфалия

В Дортмунде людям, отказавшимся от вождения в пользу городского транспорта, будет предложен двухмесячный билет Deutschlandticket. Город описал программу как "небольшую благодарность" тем, кто решил отказаться от вождения с интенсивным использованием углерода.

Водители должны сдать свои права в службу обслуживания граждан города Дортмунд, где они получат сертификат, с которым смогут взять месячный билет.

Фото: Главный вокзал Дортмунда (wikipedia.org)

Леверкузен, Северный Рейн-Вестфалия

В некоторых городах программа обмена доступна только пожилым людям. Власти Леверкузена предложили людям старше 75 лет возможность получить бесплатный годовой абонемент Deutschlandticket за отказ от вождения автомобиля.

Бонн, Северный Рейн-Вестфалия

В соседнем Бонне также есть возрастное ограничение для программы обмена. Люди старше 60 лет могут получить бесплатный билет Deutschlandticket или Aktiv60 на шесть месяцев. Для этого нужно заполнить форму "отказ от водительских прав", которую можно получить в городских учреждениях.

Эннепе-Рур, Северный Рейн-Вестфалия

В районе Эннепе-Рур программа обмена имела довольно неплохой успех. Около 130 человек подали заявки на год бесплатного проезда из Deutschlandticket, из которых в апреле власти района случайным образом выбрали 20 человек.

В данном случае перейти на такую опцию следует на постоянной основе. Однако многие жители охотно приняли предложение, говорит Михаэль Шефер из Департамента дорожного движения.

"Нам было трудно заранее оценить спрос. Мы удивлены, сколько жителей района заинтересовались предложением", – заявил он местной немецкой прессе.

Фото: Улицы Любека (wikipedia.org)

Любек, Шлезвиг-Гольштейн

Если вы откажетесь от водительских прав в Любеке, Шлезвиг-Гольштейн, то и здесь сможете путешествовать бесплатно в течение года с Deutschlandticket.

Отметим, проездной для поездок общественным транспортом Deutschlandticket действует на всей территории Германии. Воспользоваться билетом можно только в локальном и региональном транспорте: городских автобусах, трамваях, метро, пригородных поездах. Но с Deutschlandticket также можно доехать в соседние страны.

Между тем, Германия принимает наибольшее количество украинских беженцев в Европе – более 1 млн. В связи с ростом числа людей, ищущих убежища, в Берлине создадут тысячи дополнительных мест.

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