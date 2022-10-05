Мільйон гостей. Звідки в Україну їдуть іноземці під час війни

В Україну активно їдуть іноземці, незважаючи на війну та ризики обстрілів на всій території країни. Значна частина з них відвідує країну із приватними візитами.

З яких країн їдуть гості в Україні цього року, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка порталу VisitUkraine.today.

Найбільше в'їжджали громадяни сусідніх європейських країн

Пасажиро-транспортний потік цього року кардинально відрізняється через війну. Закрилися українські пункти пропуску на кордоні з Росією, Білорусією та на Придністровській ділянці на кордоні з Молдовою.

Із 24 лютого працюють лише пункти пропуску на кордонах з європейськими країнами та деякі – з Молдовою, розповів представник відомства.

Фото: В Україну найбільше їхали громадяни Польщі, Угорщини, Румунії та Молдови (gettyimages.com)

За його даними, цього року в Україну в'їхало майже 2 мільйони іноземних відвідувачів:

у січні-лютому – 825 тисяч іноземців;

у березні-квітні – 280 тисяч іноземних гостей;

протягом травня-серпня – 710 тисяч осіб.

Тобто за період війни до країни в'їхали майже мільйон іноземних громадян.

"Здебільшого переважають громадяни Угорщини, Румунії, Польщі та Молдови, з кожної з цих країн прибуло понад 100 000 представників", - розповів про основних гостей Андрій Демченко.

Трохи менше приїхало людей із Білорусії, США, Туреччини, Литви, Великобританії, Німеччини, Словаччини, Чехії.

З якою метою приїжджали іноземці та скільки людей не пустили

За даними речника Держприкордонслужби, за 6 місяців відмову на в'їзд в Україну отримали 6560 осіб. Серед причин відмови у в'їзді були такі:

не підтверджена мета поїздки;

відсутність візи;

обмеження в'їзду до України;

недійсний документ;

перевищений термін перебування в Україні

Іноземців запитують про їхню мету поїздки під час процедури оформлення прибуття, але ці дані не публікуються.

Фото: В Україну не пустили 6560 людей за півроку (facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Хоча можна сказати, що більшість іноземців приїжджають в Україну із приватними візитами", - сказав Андрій Демченко.

Імовірність візитів громадян РФ, які звернулися по візу для поїздки в Україну, на його думку, дуже низька.

Нагадаємо, ми писали, хто може виїхати із внутрішнім паспортом до країн ЄС .