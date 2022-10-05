Мільйон гостей. Звідки в Україну їдуть іноземці під час війни
В Україну активно їдуть іноземці, незважаючи на війну та ризики обстрілів на всій території країни. Значна частина з них відвідує країну із приватними візитами.
З яких країн їдуть гості в Україні цього року, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка порталу VisitUkraine.today.
Найбільше в'їжджали громадяни сусідніх європейських країн
Пасажиро-транспортний потік цього року кардинально відрізняється через війну. Закрилися українські пункти пропуску на кордоні з Росією, Білорусією та на Придністровській ділянці на кордоні з Молдовою.
Із 24 лютого працюють лише пункти пропуску на кордонах з європейськими країнами та деякі – з Молдовою, розповів представник відомства.
Фото: В Україну найбільше їхали громадяни Польщі, Угорщини, Румунії та Молдови (gettyimages.com)
За його даними, цього року в Україну в'їхало майже 2 мільйони іноземних відвідувачів:
- у січні-лютому – 825 тисяч іноземців;
- у березні-квітні – 280 тисяч іноземних гостей;
- протягом травня-серпня – 710 тисяч осіб.
Тобто за період війни до країни в'їхали майже мільйон іноземних громадян.
"Здебільшого переважають громадяни Угорщини, Румунії, Польщі та Молдови, з кожної з цих країн прибуло понад 100 000 представників", - розповів про основних гостей Андрій Демченко.
Трохи менше приїхало людей із Білорусії, США, Туреччини, Литви, Великобританії, Німеччини, Словаччини, Чехії.
З якою метою приїжджали іноземці та скільки людей не пустили
За даними речника Держприкордонслужби, за 6 місяців відмову на в'їзд в Україну отримали 6560 осіб. Серед причин відмови у в'їзді були такі:
- не підтверджена мета поїздки;
- відсутність візи;
- обмеження в'їзду до України;
- недійсний документ;
- перевищений термін перебування в Україні
Іноземців запитують про їхню мету поїздки під час процедури оформлення прибуття, але ці дані не публікуються.
Фото: В Україну не пустили 6560 людей за півроку (facebook.com/zahidnuy.kordon)
"Хоча можна сказати, що більшість іноземців приїжджають в Україну із приватними візитами", - сказав Андрій Демченко.
Імовірність візитів громадян РФ, які звернулися по візу для поїздки в Україну, на його думку, дуже низька.
Нагадаємо, ми писали, хто може виїхати із внутрішнім паспортом до країн ЄС .