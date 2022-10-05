Миллион гостей. Откуда в Украину едут иностранцы во время войны

В Украину активно едут иностранцы, не смотря на войну и риски обстрелов на всей территории страны. Значительная часть из них посещает страну с частными визитами.

Из каких стран едут гости в Украине в этом году, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко порталу VisitUkraine.today.

Больше всего въезжали граждане соседних европейских стран

Пассажиро-транспортный поток в этом году кардинально отличается из-за войны. Закрылись украинские пункты пропуска на границе с Россией, Белоруссией и на Приднестровском участке на границе с Молдовой.

С 24 февраля работают только пункты пропуска на границах с европейскими странами и некоторые – с Молдовой, рассказал представитель ведомства.

Фото: В Украину больше всего ехали граждане Польши, Венгрии, Румынии и Молдовы (gettyimages.com)

По его данным в этом году в Украину въехало почти 2 миллиона иностранных посетителей:

в январе-феврале - 825 тысяч иностранцев;

в марте-апреле - 280 тысяч иностранных гостей;

в течение мая-августа – 710 000 человек.

То есть за период войны в страну въехали почти миллион иностранных граждан.

"В основном преобладают граждане Венгрии, Румынии, Польши и Молдовы, из каждой из этих стран прибыло более 100 000 представителей", - рассказал об основных гостях Андрей Демченко.

Немного меньше приехало людей из Белоруссии, США, Турции, Литвы, Великобритании, Германии, Словакии, Чехии.

С какой целью приезжали иностранцы и сколько людей не пустили

По данным спикера Госпогранслужбы, за 6 месяцев отказ на въезд в Украину получили 6560 человек. Среди причин отказа во въезде были такие:

не подтверждена цель поездки;

отсутствие визы;

ограничение въезда в Украину;

недействительный документ;

превышенный срок пребывания в Украине.

Иностранцев спрашивают об их цели поездки во время процедуры оформления прибытия, но эти данные не публикуются.

Фото: В Украину не пустили 6560 человек за полгода (facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Хотя можно сказать, что большинство иностранцев приезжают в Украину с частными визитами", - сказал Андрей Демченко.

Вероятность визитов граждан РФ, которые обратились за визой для поездки в Украине, по его мнению, очень низка.

Напомним, мы писали, кто может выехать с внутренним паспортом в страны ЕС.