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Через гуманітарні обставини. Хто може виїхати із внутрішнім паспортом у країни ЄС

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Вівторок 04 жовтня 2022 13:55
Через гуманітарні обставини. Хто може виїхати із внутрішнім паспортом у країни ЄС Фото: Український кордон (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Українців, які тікали від війни у країни Європи, в перші місяці пропускали через кордон із внутрішнім паспортом. Зараз перелік осіб, хто може потрапити в ЄС без закордонного паспорта, звузився.

Кого пропустять на кордоні з внутрішнім паспортом, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

Пропустять евакуйованих жінок, дітей та осіб з інвалідністю

Прес-служба відомства пояснює, що виїзд до країн ЄС по внутрішньому паспорту громадянина України можливий для таких категорій:

  • Осіб (жінок, дітей та людей з інвалідністю), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій.

"Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами, виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України", - зазначають у Держприкордонслужбі.

Через гуманітарні обставини. Хто може виїхати із внутрішнім паспортом у країни ЄС

Фото: Виїхати з внутрішнім паспортом можуть громадяни із районів бойових дій (gettyimages.com)

Це означає, що із внутрішнім паспортом українців пропускають прикордонники сусідніх країн. А для тих, хто планує в'їзд в інші країни Європи, внутрішній паспорт може бути недостатнім документом навіть за умови, що українці евакуйовані із регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Тому українські прикордонники рекомендують звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, в яку планується поїздка, щоб уточнити, чи достатньо буде такого документу.

Як зазначають українці в коментарях до посту, у Польщу, Болгарію та Румунію зараз пропускають лише з біометричними паспортами або візами у звичайних закордонних паспортах. Це пов'язано із тим, що в Україні та закордонних консульствах відновили оформлення закордонних паспортів.

Нагадаємо, ми писали, що з України можуть виїхати до 5 мільйонів українців.

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