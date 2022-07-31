Миллионы европейцев не могут позволить себе недельный отпуск, - исследование

По данным крупнейшего профсоюза Европы, более 38 миллионов граждан ЕС не могут позволить себе недельный отпуск.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

В 2020 году позволить себе отпуск не могли 38 млн европейцев

По данным исследования Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), в 2020 году 38 миллионов людей (около 8% жителей ЕС) были вынуждены пропустить отпуск.

"Кризис стоимости жизни и инфляция, скорее всего, приведут к еще большему усугублению бедности в контексте отпусков. Это подчеркивает необходимость для рабочих по всей Европе получить достойное повышение заработной платы этим летом", — говорится в сообщении ETUC.

Больше всего пострадали румыны, греки и литовцы: более 40% населения этих стран заявили, что не смогли поехать в отпуск из-за финансового состояния.

Фото: Страны, где возросло чисто людей, которые не могли позволить себе отпуск в 2020 году по сравнению с 2019-м (ETUC)

Между тем, в отпуск по финансовым причинам не уехали 8 млн человек в Италии, 4,6 млн в Испании и 4,1 млн во Франции.

При этом в таких странах как Австрия, Дания и Финляндия не могли позволить себе отпуск только около 7%. Заместитель генерального секретаря ETUC Эстер Линч сказала Euronews, что сейчас людям необходимы лучшие условия работы.

"Рабочие реально не могут свести концы с концами: нужно оплачивать аренду, еду и элементарные вещи. И возможности позволить себе отпуск с семьей нет", — сказала она.

"Отдых не должен быть роскошью"

Сейчас лето, но это непростой период для многих сотрудников, добавила заместитель генерального секретаря ETUC: "Отдых не должен быть роскошью. Отпуска являются важной частью обеспечения здоровья и благополучия работников".

Фото: Только 7% жителей Финляндии, Австрии и Дании не могут позволить себе поехать в путешествие (unsplash.com)

По ее словам, это имеет более широкое влияние не только на сотрудников, но и на их семьи и общество. Она подчеркнула, что нужно найти решение такой проблеме.

"Чтобы уехать в отпуск, мне нужно минимум 5000 евро"

Для бельгийца Исмаэля Албаи, отца четверых детей, планы на отдых этим летом были размыты резко возросшими счетами и меньшим количеством денег в банке. Он объяснил Euronews, что местный бассейн в Брюсселе – это самое близкое место, где он и его семья смогут провести отпуск в этом году.

"В 2022 году немного сложнее с точки зрения бюджета. Отдых становится все дороже и дороже, и чтобы уехать в отпуск, мне нужно минимум 5000 евро", — сказал Исмаэль.

"Раньше мы ездили в отпуск каждый год, но в последнее время — только раз в два-три года", — добавил он.

Напомним, в Италии, Франции и других государствах вводят меры, чтобы ограничить число туристов. Мы писали, как в странах Европы борются с "лишним" туризмом.

Также после ослабления COVID-ограничений в отелях Европы остро не хватает сотрудников.