Мільйони європейців не можуть дозволити собі тижневу відпустку, - дослідження

За даними найбільшої профспілки Європи, понад 38 мільйонів громадян ЄС не можуть дозволити собі тижневу відпустку.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

У 2020 році дозволити собі відпустку не могли 38 млн європейців

За даними дослідження Європейської конфедерації профспілок (ETUC), у 2020 році 38 мільйонів людей (близько 8% громадян ЄС) були змушені пропустити відпустку.

"Криза вартості життя та інфляція, швидше за все, призведуть до ще більшого посилення бідності в контексті відпусток. Це підкреслює необхідність для робітників по всій Європі отримати гідне підвищення заробітної плати цього літа", — йдеться у повідомленні ETUC.

Найбільше постраждали румуни, греки та литовці: понад 40% населення цих країн заявили, що не змогли поїхати у відпустку через фінансовий стан.

Фото: Країни, де зросла кількість людей, які не могли дозволити собі відпустку у 2020 році в порівнянні з 2019-м (ETUC)

Тим часом у відпустку з фінансових причин не поїхали 8 млн осіб в Італії, 4,6 млн в Іспанії та 4,1 млн у Франції.

При цьому в таких країнах як Австрія, Данія і Фінляндія не могли дозволити собі відпустку тільки близько 7%. Заступник генерального секретаря ETUC Естер Лінч сказала Euronews, що зараз людям необхідні кращі умови роботи.

"Робітники реально не можуть звести кінці з кінцями: потрібно оплачувати оренду, їжу та елементарні речі. І можливості дозволити собі відпустку з сім'єю немає", — сказала вона.

"Відпочинок не має бути розкішшю"

Зараз літо, але це непростий період для багатьох співробітників, додала заступник генерального секретаря ETUC: "Відпочинок не має бути розкішшю. Відпустки є важливою частиною забезпечення здоров'я і добробуту працівників.

Фото: Тільки 7% жителів Фінляндії, Австрії та Данії не можуть дозволити собі поїхати в подорож (unsplash.com)

За її словами, це має ширший вплив не тільки на співробітників, але і на їхні сім'ї та суспільство. Вона підкреслила, що потрібно знайти рішення такої проблеми.

"Щоб поїхати у відпустку, мені потрібно мінімум 5000 євро"

Для бельгійця Ісмаеля Албаї, батька чотирьох дітей, плани на відпочинок цього літа були розмиті різко збільшеними рахунками й меншою кількістю грошей в банку. Він пояснив Euronews, що місцевий басейн в Брюсселі — це найближче місце, де він і його сім'я зможуть провести відпустку цього року.

"У 2022 році трохи складніше з точки зору бюджету. Відпочинок стає все дорожче і дорожче, і щоб виїхати у відпустку, мені потрібно мінімум 5000 євро", — сказав Ісмаель.

"Раніше ми їздили у відпустку щороку, але останнім часом — тільки раз на два-три роки", — додав він.

Нагадаємо, в Італії, Франції та інших державах вводять заходи, щоб обмежити число туристів. Ми писали, як у країнах Європи борються з "зайвим" туризмом.

Також після ослаблення covid-обмежень у готелях Європи гостро не вистачає співробітників.