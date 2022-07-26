"Очень сложно найти людей". В отелях Европы не хватает сотрудников: в чем причина

Европа борется с кадровым кризисом в гостиничной сфере после пандемии

Все больше сотрудников покидают работу в гостиницах Европы. Это касается поваров, сотрудников ресепшена, уборщиц номеров и других.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Многих не устраивает зарплата, которую не подняли после ослабления карантина в ЕС. Другие уехали домой в другие страны еще год назад из-за COVID. Отели сталкиваются с тем, что найти новых сотрудников очень сложно. Европа сильно пострадала от всех недавних событий, начиная с Brexit. Потом была пандемия, и совсем недавно – российское вторжение в Украину, говорится на сайте.

COVID-19 заставил работников отрасли переосмыслить свой выбор карьеры, и многие из них даже полностью покидают отрасль и выбирают удаленную работу, которая в последние годы пережила бум.

"Неизвестно, вернутся ли сотрудники"

"Очень сложно найти людей, которые вернутся в отрасль, потому что это отрасль, в которой нередко работают мигранты. У нас есть испанцы и сицилийцы на Мальте, потому что там больше возможностей. Но они уехали домой из-за COVID, и неизвестно, вернутся ли они", — отметил Euronews Саймон Науди, генеральный директор мальтийской компании Corinthia Hotels.

Многих сотрудников-иностранцев оттолкнула политика ограничений из-за пандемии. Хотя основные ограничения на поездки уже сняты, некоторые остаются по сей день, и их в любой момент могут ужесточить.

Фото: В отелях Европы не хватает сотрудников кухни, ресепшена, клининга и других (unsplash.com)

"COVID изменил отношение работников индустрии гостеприимства к своей работе. Такую работу, в отлично от других, нельзя выполнять удаленно. Повара, уборщицы и администраторы должны выходить на рабочие места, но во время пандемии это рискованно", — пишет издание.

Сотрудники отельной отрасли также недовольны политикой правительств в отношении иммиграции, длительными сроками оформления виз и бюрократией. Все это затрудняет восстановление индустрии гостеприимства, хотя путешествия по Европе восстанавливаются очень быстро, и этим летом произошел бум на поездки.

В профильных структурах даже заявили, что не рассчитывали на такой быстрый темп восстановления. Теперь в отелях уже много туристов, и остро нужны сотрудники.

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) ранее сообщал, что около 1,2 миллиона рабочих мест в секторе туризма и путешествий остаются незаполненными в 27 странах Евросоюза. Это может привести замедлить восстановление сектора.

"В 2021 году, когда правительства начали ослаблять ограничения на поездки и доверие путешественников повысилось, прямой вклад сектора в экономику ЕС восстановился на 30,4% и восстановилось 571 000 рабочих мест", — говорится в заявлении WTTC.

Там призвали власти стран ЕС принять срочные меры в связи с такой проблемой, а частный бизнес должен обеспечить сотрудникам конкурентные зарплаты и приемлемые условия работы.

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