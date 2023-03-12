Черги по року і більше. Чому так складно потрапити до лікаря у Великій Британії

Як влаштована медицина в країні, за що доведеться платити, а які послуги безкоштовні – детальніше у матеріалі.

Українці, які виїхали через війну в Європу, часто скаржаться на величезні черги до місцевих лікарів. Особливо часто таке можна почути від українців, які живуть у Британії.

TRAVEL РБК-Україна з'ясовував, чому прийому у британських лікарів доводиться чекати довго і що про медичну систему країни кажуть наші громадяни.

"Люди перебільшують симптоми, щоб потрапити до лікаря"

"Це повністю правда, що у Великій Британії час очікування лікарів може бути буває довжелезний", – підтверджує у розмові з РБК-Україна Любов Кучерук. Українка переїхала у Британію понад сім років тому.

На це є декілька причин, каже вона. По-перше, попит на лікування вищий, ніж пропозиція. В країні, як і в багатьох інших, старіє населення, кількість хворих на хронічні недуги росте, але лікарів мало. Це проблема не тільки Британії, а й інших країн Європи.

"По-друге, у Британії більша частина медицини фінансується державою. Тут надають безкоштовну або недорогу допомогу всім. Це велика перевага, але ресурси багато де вже вичерпані. В регіонах часто не вистачає лікарів або навіть просто лікарень, щоб швидко обслуговувати всіх", – каже вона.

По-третє, при деяких хворобах потрібна спеціалізована допомога, а ресурси для цих послуг теж можуть бути обмеженими. І тоді знов пацієнтам треба довше чекати лікування.

Фото: Медицина в Британії безкоштовна і фінансується державою (Getty Images)

"Буває й так, що люди дзвонять лікарям і перебільшують симптоми, інакше доведеться чекати ще півроку. Черги до деяких лікарів на планові обстеження цілком серйозно сягають рік і більше", – описує ситуацію жінка.

За її словами, у Британії всіляко популяризують ранні обстеження і профілактику хвороб, але водночас до лікаря потрапити вкрай складно.

"А вже на прийомі часто буває, що прописують умовний ібупрофен, радять багато ходити й збалансовано харчуватися. Аналізи, як у нас, тут призначать далеко не завжди. А той же ібупрофен – мало не єдині ліки, які в аптеках продаються без рецепту", – згадує українка.

"В Україні такого не допустили б". За що критикують медицину у Британії

Цікаво, що британці часто пишаються своєю медичною системою і вважають її великим надбанням через доступність і безкоштовні послуги. Але систему часто критикують за:

Довгий час очікування

Черги до лікарів розтягуються на кілька місяців. Українка попросила сімейного лікаря виписати направлення до кардіолога: вільне місце було тільки на грудень 2023 року. Лікар сказала жінці, що це ще "непогано", бо деякі чекають роками.

"Терапевт сказав, що йому не подобаються мої висипання на шкірі. Записалася до алерголога, в черзі чекати сім місяців. За цей час мої висипання або пройдуть самі, або переростуть у щось погане", – говорить одна з жінок.

Недофінансування

Національна служба охорони в останні роки хронічно недофінансовується. Через це виникла гостра нестача лікарів, а пацієнти чекають допомоги ще довше.

Українські біженки скаржаться:

"Син впав, був струс мозку. Повезла його в невідкладну допомогу на таксі. Просиділи у черзі 7 годин. За ці 7 годин до нас ніхто не підійшов, хоча всі бачили, що у дитини була сильна нудота. Просто сказали: чекайте. В Україні такого б просто не допустили".

"Тут всіляко заохочують народжувати вдома, бо немає вільних палат. Процедура така: коли починаються перейми, я викликаю медичного працівника, вона приходить і за всім слідкує. До речі, це не лікар з вищою освітою, а, як мені сказали, спеціально навчений фахівець. Цікаво, що б про це сказали українські лікарі".

Фото: Лікарів часто не вистачає, в країні – дефіцит медичних працівників (Getty Images)

Бюрократія

NHS - велика і складна організація, де працівники часто змушують пацієнтів заповнювати багато документів, та й самі багато часу витрачають на паперову роботу замість надання допомоги.

Різниця в якості меддопомоги

Національна служба охорони здоров’я прагне надавати постійний рівень медичної допомоги всім пацієнтам, існують деякі відмінності в якості медичної допомоги, що надається в різних регіонах і постачальниках медичних послуг.

"Живу у містечку Іпсвіч. У мене дуже болів лікоть цілий місяць. Якимось чудом потрапила до травматолога. Виписав мазь і відправив додому. Прийом тривав хвилин п'ять! Рентгену робити не схотів, аналізів теж. На набряк навіть не звернув уваги. Приїздила в Україну, за день отримала результати купи аналізів, знімок, УЗД, лікар відразу ж призначив лікування. Був в шоці, що так затягнула. Бо за всіма протоколами мої симптоми лікаря в Британії мали насторожити", – розповідає РБК-Україна українка Ксенія Троян, яка тимчасово живе у Британії.

Безкоштовно для всіх. Чим відома медицина в Британії

Медицина у Британії регулюється Національною службою охорони здоров'я (NHS). Це фінансована державою система. Вона надає безкоштовну або недорогу медичну допомогу всім громадянам і постійним мешканцям Сполученого Королівства.

Отримати таку допомогу можуть і українці, також безкоштовно. Система фінансується з податків, які "автоматично" платять громадяни, а не за рахунок приватного страхування. В Німеччині, наприклад, діє страхова медицина.

"Ідея системи NHS така, що пацієнти не мають платити за більшість медичних послуг, включаючи візити до лікаря, перебування в лікарні та операції. Неважливо який в вас дохід, скільки ви заробляєте: ви маєте право на безкоштовну медицину. Якщо стався апендицит, перелом, камені в нирках – людину прооперують безкоштовно. Палати безкоштовні, харчування теж. А харчування, до речі, дуже якісне. Також безоплатно лікують хронічні хвороби, безкоштовно дають інсулін при діабеті", – розповідає Любов Кучерук.

Фото: Якщо пацієнту треба операція, її зроблять безкоштовно, за перебування в палаті та харчування теж не потрібно платити (Getty Images)

750 фунтів за відбілювання зубів. За що доведеться платити

Деякі медичні послуги в країні не покриваються NHS. Наприклад, косметична хірургія, лікування безпліддя, деякі процедури у стоматолога. За них люди платять або з власної кишені, або по страховці.

Любов Кучерук наводить деякі приблизні ціни за деякі послуги у стоматолога в Англії:

Обстеження у стоматолога: £22,70 (950 грн);

Рентген зубів: £5,00 – £22,70 (217-950 грн);

Пломби: £62,10 – £269,30 (2694-11 600 грн);

Лікування кореневих каналів: £100,50 - £404,00 (4300-17300 грн);

Коронки: £269,30 – £721,00 (11600-31300 грн);

Зубні протези: £269,30 – £1245,00 (1600-54112 грн);

Відбілювання зубів: £199,00 – £750,00 (8640-32600 грн).

"Але це ціни у приватних лікарів. У державних ціни інші, може бути дешевше. Інша справа, що до них потрапити дуже складно", – каже вона.

Чи потрібна страховка, щоб потрапити до лікаря

Медична страховка для візиту до лікаря в Британії не потрібна. Але деякі британці вирішують придбати приватну медичну страховку на додаток до NHS, щоб швидше отримати доступ до лікаря або отримати спеціалізоване лікування, яке недоступне через NHS.

Ціни за приватну страховку різні залежно від віку, хвороб людини. Щомісячні внески – 20 до 100 фунтів. Але страховка може коштувати й дорожче. Наприклад, для людей похилого віку або тих, хто має кілька хронічних хвороб.

Фото: Лікарня для лікування неврологічних захворювань, Лондон (wikipedia.org)

Чи можна потрапити до вузького спеціаліста без терапевта

Національна служба охорони здоров’я (NHS) працює за моделлю первинної медичної допомоги. Це означає, що пацієнти мають піти спершу до свого сімейного лікаря. Тут він називається лікар загальної практики (GP або general practitioner). До нього йдуть як до першої ланки з будь-якою медичною проблемою. Лікарі загальної практики можуть направити пацієнтів до спеціаліста.

Але іноді пацієнти можуть записатися до вузького спеціаліста напряму. Це можна зробити, якщо у людини вже діагностували певний стан і їй потрібні регулярні огляди. Наприклад, є діабет, серцево-судинні або аутоімунні хвороби.

Деякі служби, наприклад гінекологія, пропонують прямий доступ до спеціалістів без направлення лікаря загальної практики.

"Потрібне направлення чи ні – це треба питати на місці, бо ці правила можуть змінюватися залежно від конкретних обставин і наявності послуг у регіоні", – каже Любов Кучерук.

Нагадаємо, раніше біженці розкрили деталі про медицину у Великій Британії.

Тим часом українські біженці в Німеччині стикаються зі складнощами в системі охороні здоров'я. Але отримати необхідні медичні послуги можна, скориставшись для додатком Doctolib.