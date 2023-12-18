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Без магазинів та пекарень. Коли у Німеччині святкові дні у грудні та січні

Понеділок 18 грудня 2023 16:50
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Без магазинів та пекарень. Коли у Німеччині святкові дні у грудні та січні Фото: Закритий магазин на Різдво (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У дні офіційних вихідних більшість магазинів та торгівельних центрів у Німеччині не працюють. Це стосується і великих релігійних свят.

Які найближчі святкові неробочі дні у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал "Україна/Німеччина/Біженці".

Різдвяні свята у Німеччині тривають три дні з 24 по 26 грудня: Святвечір, Різдво та День святого Штефана, другий день Різдва. Магазини не працюватимуть 25 та 26 грудня. Деякі компанії можуть зробити 24 грудня вихідним для своїх співробітників.

Серед найближчих днів, які також будуть святковими і неробочими:

  • 1 січня – Новий рік. Одне з календарних свят Німеччини. Його відзначають, як і в Україні, в ніч з 31 грудня на 1 січня щороку. Магазини будуть закриті. Переддень Нового року в Німеччині називають Сильвестром на честь християнського святого, який помер у цей день 31 у 4 столітті.
  • 6 січня – Свято трьох царів (Богоявлення). Це офіційне свято у федеральних землях Баварія, Баден-Вюртемберг, Саксонія-Анхальт. У цих землях магазини не працюватимуть. Хоча це свято, яке в Україні має народну назву Водохреще, відзначають по всій Німеччині. По домам часто ходять групи дітей-колядників від церкви, які збирають гроші на благодійність.

Напередодні Різдва 24 грудня всі заклади торгівлі у Німеччині працюють за скороченим графіком – із 7 ранку до 14:00. Потім люди готуються до Святвечора.

25 і 26 грудня 95% всіх магазинів та навіть пекарні закриті. Але виняток можна знайти. Придбати необхідні речі можна в магазинах на вокзалах, в аеропортах та у тих, де у власників інша релігія (наприклад, турецькі кафе чи крамнички).

Нагадаємо, ми писали, як працюватимуть магазини у Чехії на свята у грудні та в які дні будуть вихідні.

Також ми розповідали, як працюватимуть магазини у Польщі в грудні. У цьому році дати торгових неділь перенесли.

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Різдво вихідні магазини
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