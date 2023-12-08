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Як працюватимуть магазини у Чехії на свята у грудні: дати вихідних

П'ятниця 08 грудня 2023 15:38
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Як працюватимуть магазини у Чехії на свята у грудні: дати вихідних Фото: Закритий магазин на Різдво (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На Різдво та інші святкові дні магазини у Європі не працюють. Чехія не виняток – цього року торгові центри та супермаркети у країні не працюватимуть три дні.

Коли будуть зачинені магазини у Чехії та де можна буде придбати необхідні товари, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

До святкування Різдва 25 грудня у Чехії набирає обертів торгівля. На Різдвяні свята всі крамниці та супермаркети будуть закриті до середи, 27 грудня.

Робота магазинів у святкові дні регулюється законодавством про режим роздрібної та гуртової торгівлі, який діє із 2016 року. За правилами, в окремі святкові дні мають бути закриті магазини, площа яких перевищує 200 кв. м. Виняток зроблений лише для аптек, АЗС, магазинів у лікарнях, аеропортах та вокзалах.

У цьому році графік роботи магазинів у зв'язку зі святами такий:

  • 24 грудня (Святвечір припадає на неділю) – торгівельні заклади площею понад 200 м працюватимуть до 12:00;
  • 25 грудня (понеділок) – Перший день Різдва – всі магазини і ресторани зачинені;
  • 26 грудня (вівторок) – другий день святкування Різдва, всі магазини та ресторани зачинені;
  • 31 грудня (неділя) – Силвестр. За законом магазини мають бути зачинені, але кожна крамниця встановлює графік роботи індивідуально. Деякі магазини можуть працювати до 12:00, інші – довше. Дрібні продуктові крамнички можуть обслуговувати покупців і до 19:00.
  • 1 січня 2024 (понеділок) – Новий Рік та День відновлення самостійної Чеської держави, крамниці будуть зачинені.

Різдвяні канікули у школах триватимуть із 22 грудня до 2 січня. Деякі установи та підприємства у цей період також можуть працювати у обмеженому режимі, громадський транспорт матиме більші інтервали або різдвяний графік.

Нагадаємо, ми писали, як працюватимуть магазини у Польщі в грудні. У цьому році дати торгових неділь перенесли.

Також ми розповідали, як планувати подорож у Європу на Різдво, щоб не залишитися без покупок. У більшості країн на свята магазини та ресторани закриті.

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Чехія Різдво вихідні магазини
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