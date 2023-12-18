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Без магазинов и пекарен. Когда в Германии праздничные дни в декабре и январе

Понедельник 18 декабря 2023 16:50
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Без магазинов и пекарен. Когда в Германии праздничные дни в декабре и январе Фото: Закрытый магазин на Рождество (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В дни официальных выходных большинство магазинов и торговых центров в Германии не работают. Это касается и больших религиозных праздников.

Какие ближайшие праздничные нерабочие дни в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на телеграмм-канал "Украина/Германия/Беженцы".

Рождественские праздники в Германии длятся три дня с 24 по 26 декабря: Сочельник, Рождество и День святого Штефана, второй день Рождества. Магазины не будут работать 25 и 26 декабря. Некоторые компании могут сделать 24 декабря выходным для своих сотрудников.

Среди ближайших дней, которые также будут праздничными и нерабочими:

  • 1 января – Новый год. Один из календарных праздников Германии. Его отмечают, как и в Украине, в ночь с 31 декабря на 1 января каждый год. Магазины будут закрыты. Канун Нового года в Германии называют Сильвестром в честь христианского святого, умершего в этот день 31 в 4 веке.
  • 6 января – Праздник трех царей (Богоявление). Это официальный праздник в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Саксония-Анхальт. В этих землях магазины не будут работать. Хотя этот праздник, который в Украине имеет народное название Крещение, отмечают по всей Германии. По домам часто ходят группы детей-колядников от церкви, собирающих деньги на благотворительность.

В канун Рождества 24 декабря все торговые заведения в Германии работают по сокращенному графику – с 7 утра до 14:00. Затем люди готовятся к Сочельнику.

25 и 26 декабря 95% всех магазинов и даже пекарни закрыты. Но исключения можно найти. Купить необходимые вещи можно в магазинах на вокзалах, в аэропортах и в тех, где у владельцев другая религия (например, турецкие кафе или лавочки).

Напомним, мы писали, как будут работать магазины в Чехии на декабрьские праздники и в какие дни будут выходные.

Также мы рассказывали, как будут работать магазины в Польше в декабре. В этом году даты торговых воскресений перенесли.

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