Лоукостер Ryanair відновлює рейси до Ізраїлю: звідки можна буде полетіти

Найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення польотів до Ізраїлю з 3 червня. Лоукостер літатиме на семи маршрутах із європейських аеропортів.

Звідки можна буде полетіти до Ізраїлю, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Ryanair планує виконувати до Ізраїлю по 40 рейсів на тиждень на семи маршрутах з Німеччини, Угорщини, Італії, Греції, Кіпру, Мальти. Зокрема, будуть рейси Тель-Авіву з Берліна, Будапешта, Афін, Мілана та Барі, Пафосу.

Відновлення рейсів стане можливим завдяки тому, що аеропорт Бен-Гуріон погодився відкрити термінал 1 для бюджетних авіакомпаній, що дасть можливість знизити збір із пасажирів.

Аеропорт в Тель-Авіві закрив термінал 1 у жовтні 2023 року після загострення ситуації в країні та зниження авіаційного трафіку. Всі рейси обслуговувалися в основному терміналі 3, який має вищі збори.

Лоукостер Ryanair відновив польоти до Тель-Авіва в лютому 2024 року, але за кілька тижнів скасував рейси через підвищення аеропортових зборів.

"Ryanair хоче підтримати аеропорт Бен-Гуріона та відновлення авіаподорожей до Ізраїлю, але ми не можемо зробити це, як і просити наших пасажирів оплачувати вищі тарифи, коли аеропорт Бен-Гуріон тримає термінал 1 закритим і змушує перенести наші рейси в дорогий термінал 3, стягуючи збори, які ніколи не схвалили Ryanair", – пояснювали своє рішення в авіакомпанії.

Тим часом інший європейський лоукостер Wizz Air не скасовув рейси до Ізраїлю через обслуговування у дорожчому терміналі, але включив усі додаткові витрати до вартості квитків своїх пасажирів.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.

Також лоукостер Ryanair планував скоротити частину рейсів через дефіцит авіалайнерів. Скорочення торкається аеропортів Варшава-Модлін, Дублін, Мілан-Мальпенса, та чотирьох аеропортів у Португалії.