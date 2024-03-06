Дешеві квитки на море. Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі
Ірландський лоукостер Ryanair додає 7 нових напрямків до своєї маршрутної мережі із Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.
Нові авіарейси зроблять доступнішими подорожі для пасажирів із Польщі до 5 європейських країн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Нові сполучення бюджетної авіакомпанії Ryanair навесні заплановані між Польщею та такими країнами: Іспанією, Італією, Хорватією, Великобританією та Мальтою.
Полетіти можна буде за маршрутами:
- Катовіце – Аліканте з 19 квітня 2024 року, один рейс на тиждень;
- Катовіце – Барі з 16 квітня 2024 року, двічі на тиждень;
- Катовіце – Мальта з 15 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень;
- Катовіце – Рим Фьюмічіно з 15 квітня 2024 року, двічі на тиждень;
- Катовіце – Задар з 17 квітня 2024 року, один рейс на тиждень;
- Познань – Малага (розклад ще невідомий);
- Варшава Модлін – Манчестер з 17 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень.
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Приклади цін на перельоти:
- Катовіце – Аліканте – від 59 євро (19 квітня);
- Катовіце – Рим Фьюмічіно – від 51 євро (15 квітня)
- Варшава Модлін – Манчестер – від 30 євро (28 квітня).
Раніше повідомлялося, що Ryanair додає нові рейси на півдні та півночі Європи. Подорожувати можна буде до міст із захопливою архітектурою в Італії, Іспанії, Швеції та Литві.
Також лоукостер Ryanair готується скоротити частину рейсів через дефіцит авіалайнерів. Скорочення торкнеться аеропортів Варшава-Модлін, Дублін, Мілан-Мальпенса, та чотирьох аеропортів у Португалії.