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Дешеві квитки на море. Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі

Середа 06 березня 2024 10:59
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Дешеві квитки на море. Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі Фото: Місто Барі в Італії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ірландський лоукостер Ryanair додає 7 нових напрямків до своєї маршрутної мережі із Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.

Нові авіарейси зроблять доступнішими подорожі для пасажирів із Польщі до 5 європейських країн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Нові сполучення бюджетної авіакомпанії Ryanair навесні заплановані між Польщею та такими країнами: Іспанією, Італією, Хорватією, Великобританією та Мальтою.

Полетіти можна буде за маршрутами:

  • Катовіце – Аліканте з 19 квітня 2024 року, один рейс на тиждень;
  • Катовіце – Барі з 16 квітня 2024 року, двічі на тиждень;
  • Катовіце – Мальта з 15 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень;
  • Катовіце – Рим Фьюмічіно з 15 квітня 2024 року, двічі на тиждень;
  • Катовіце – Задар з 17 квітня 2024 року, один рейс на тиждень;
  • Познань – Малага (розклад ще невідомий);
  • Варшава Модлін – Манчестер з 17 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень.

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Приклади цін на перельоти:

  • Катовіце – Аліканте – від 59 євро (19 квітня);
  • Катовіце – Рим Фьюмічіно – від 51 євро (15 квітня)
  • Варшава Модлін – Манчестер – від 30 євро (28 квітня).

Раніше повідомлялося, що Ryanair додає нові рейси на півдні та півночі Європи. Подорожувати можна буде до міст із захопливою архітектурою в Італії, Іспанії, Швеції та Литві.

Також лоукостер Ryanair готується скоротити частину рейсів через дефіцит авіалайнерів. Скорочення торкнеться аеропортів Варшава-Модлін, Дублін, Мілан-Мальпенса, та чотирьох аеропортів у Португалії.

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