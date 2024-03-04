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Авіаквитки подорожчають. Лоукостер Ryanair готується скоротити частину рейсів

Понеділок 04 березня 2024 15:47
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Авіаквитки подорожчають. Лоукостер Ryanair готується скоротити частину рейсів Фото: Літаки Ryanair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Один з найбільших європейських лоукостерів Ryanair скоротить частоту польотів. Авіаперевізник зіткнеться з дефіцитом авіалайнерів.

Через зменшення провізних ємностей в Європі влітку можуть зрости ціни на авіаквитки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія Ryanair очікувала отримати 57 авіалайнерів Boeing 737-8200 MAX від американського виробника, але новий графік передбачає постачання лише 40 повітряних літаків.

Дефіцит парку змушує авіаперевізника скорочувати частоту рейсів, але було вирішено не закривати маршрути. За рік пасажиропотік має скоротитися до 198-200 млн пасажирів із запланованих 205 млн пасажирів.

Скоротять рейси із аеропортів, збори яких не влаштовують Ryanair – зокрема, з таких: Варшава-Модлін, Дублін, Мілан-Мальпенса, та чотирьох аеропортів у Португалії.

Дефіцит літаків виник також в іншого європейського лоукостера – Wizz Air. До кінця березня 2024 року авіакомпанія планує "приземлити" 40 своїх літаків для проведення інспекцій – це п'ята частина усього флоту.

У нових авіалайнерах сімейства Airbus A320neo з парку Wizz Air виявили проблеми з двигунами, через що їх необхідно додатково обслужити або замінити.

За прогнозами Ryanair, такі проблеми з літаками знизять провізні ємності в Європі, через що влітку 2024 збільшаться ціни на авіаквитки.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія Wizz Air скасовує десятки рейсів. До кінця першого кварталу 2024 року авіакомпанія "приземлить" 45 своїх авіалайнерів.

Також ми розповідали, із якою авіакомпанією дешевше літати – із Ryanair чи Wizz Air.

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