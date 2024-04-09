Лоукостер Ryanair возобновляет рейсы в Израиль: откуда можно будет полететь

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении полетов в Израиль с 3 июня. Лоукостер будет летать на семи маршрутах из европейских аэропортов.

Откуда можно будет полететь в Израиль, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Ryanair планирует выполнять в Израиль по 40 рейсов в неделю на семи маршрутах из Германии, Венгрии, Италии, Греции, Кипра, Мальты. В частности, будут рейсы Тель-Авива из Берлина, Будапешта, Афин, Милана и Бари, Пафоса.

Возобновление рейсов станет возможным благодаря тому, что аэропорт Бен-Гурион согласился открыть терминал 1 для бюджетных авиакомпаний, что позволит снизить сбор с пассажиров.

Аэропорт в Тель-Авиве закрыл терминал 1 в октябре 2023 года после обострения ситуации в стране и снижения авиационного трафика. Все рейсы обслуживались в основном терминале 3, в котором выше сборы.

Лоукостер Ryanair возобновил полеты в Тель-Авив в феврале 2024 года, но через несколько недель отменил рейсы из-за повышения аэропортовых сборов.

"Ryanair хочет поддержать аэропорт Бен-Гуриона и возобновление авиапутешествий в Израиль, но мы не можем сделать это, как и просить наших пассажиров оплачивать более высокие тарифы, когда аэропорт Бен-Гурион держит терминал 1 закрытым и заставляет перенести наши рейсы в дорогой терминал 3, взимая сборы, которые никогда не одобряла Ryanair", – объясняли свое решение в авиакомпании.

Тем временем другой европейский лоукостер Wizz Air не отменил рейсы в Израиль из-за обслуживания в более дорогом терминале, но включил все дополнительные расходы в стоимость билетов своих пассажиров.

Напомним, мы писали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.

Также лоукостер Ryanair планировал сократить часть рейсов из-за дефицита авиалайнеров. Сокращение касается аэропортов Варшава-Модлин, Дублин, Милан-Мальпенса и четырех аэропортов в Португалии.