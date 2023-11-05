Не лише Карпати. Топ-5 місць для відпочинку в Україні, куди варто вирушити взимку

Відпустку чи вихідні восени та взимку можна провести не менш насичено, ніж влітку. Вирушити на відпочинок можна не лише до курортів у Карпатах, але й до цікавих локацій в інших регіонах.

РБК-Україна розповідає, які п'ять місць в Україні варто обрати для відпочинку в холодну пору року.

Найпопулярніші цього року – гори та санаторії

Українці традиційно обирають для зимового відпочинку Карпати, але в цьому році також зріс інтерес до відпочинку у санаторіях, повідомили РБК-Україна у прес-службі туристичної компанії Join UP!.

Цього року серед зимових турів Україною найбільш популярні подорожі в Карпати та лікувальний туризм. Обидва формати відпочинку користуються майже однаковим попитом: 55% людей цікавляться Карпатами, а 45% – лікувальними курортами.

"Минулого року ситуація була геть інша. Тоді 70% людей обирали тури в Карпати, а 30% – оздоровчі поїздки в санаторії. Це може бути пов'язано із тим, що зменшилась частка туристів, які торік в першу чергу шукали комфортні умови для роботи в періоди частих відключень світла", – відзначають у прес-службі туроператора.

Фото: Відпочинок у Буковелі (gettyimages.com)

У Карпати їдуть для зимових розваг

Найвідоміший курорт Карпат – Буковель в Івано-Франківській області. Там доступні для катання 68 км трас різної складності, санна траса, каток. На сайті курорту серед зимових розваг описані чимало активностей і локацій, які підійдуть як сім'ям з дітьми, так і любителям екстриму. На схилах курорту сніговий покрив підтримується за допомогою снігових гармат.

Навколо схилів та в околицях є великий вибір готелів та спа-комплексів. Завдяки розвиненій інфраструктурі та високій популярності, проживання у Буковелі зазвичай дорожче, ніж на інших гірськолижних курортах Карпат.

Водночас інші гірськолижні локації також стали популярними у туристів – зокрема, у Славському на Львівщині, Пилипці та Драгобраті на Закарпатті. Останній є найвисокогірнішим курортом Карпат, на його схилах катаються досвідчені лижники. Водночас на курорті є чимало готелів із басейнами та чанами.

Відпочинок у Закарпатті: терми, замки та гастротури

Закарпаття багате мінеральними водами, тому оздоровлення на бальнеологічних курортах – це візитна картка регіону. Саме там зосереджено найбільше термальних вод, а мінеральні води по типу "Боржомі" притягують тисячі відпочивальників у місцеві санаторії.

Наприклад, у селі Солочин працює санаторій, в якому одночасно лікують трьома водами ("Лужанська-4", "Лужанська-7" та "Поляна Квасова), які подаються з родовища безпосередньо в бювет. Сюди їдуть лікувати майже всі хвороби органів травлення, обміну речовин.

Фото: Відпочинок у термальному комплексі в Закарпатті взимку (РБК-Україна)

Найпопулярніші термальні центри розташовані на Закарпатті – у Хусті, Берегові, Велятино та селі Косонь (комплекс "Косино"). Там лікують захворювання хребта та суглобів, нервової системи. Їхати на відпочинок до термальних курортів Закарпаття варто навіть заради того, щоб купатися взимку у гарячих басейнах просто неба.

Водночас, відпочинок в оздоровчих центрах і санаторіях не обмежується їх територією. Гостям пропонують великий вибір екскурсій та гастро-турів. У Закарпатті пропонують відвідати відомі замки: Сент-Міклош у Чинадієво, Мукачівський замок "Паланок", Ужгородський замок, замок графів Шенборнів.

Фото: Замок Шенборнів узимку (vidviday.ua)

Під час відпочинку варто вирушити місцевими крафтовими виробництвами, щоб спробувати сири, вина та традиційні гуцульські страви.

Львів – святкова атмосфера та релакс

Львів недарма є одним із найулюбленіших міст туристів із усієї України. Атмосфера середньовічного центру, кав'ярні та культові ресторани, величні храми та вуличні музиканти – ці "магніти" приваблюють до міста сотні тисяч туристів.

Взимку Львів стає ще святковішим – скрізь новорічні декорації та гуляння, різдвяний ярмарок та вертеп. Також туристи можуть потрапити на традиційні дійства до Різдва чи інших релігійних свят.

Фото: Вулиці Львова взимку (gettyimages.com)

До слова, місто має великий вибір житла – як у готелях, так і приватних квартир. Можна оселитися в готелі з критим басейном та спа-центром або вирушити до місцевого аквапарку.

Замки та палаци Хмельниччини

Подорожі на Поділля під час війни набули більшої популярності. Одна з причин – це відносно безпечний регіон, де небагато військових об'єктів.

На Хмельниччині є понад 3 тисячі об'єктів культурно-історичної спадщини, безліч об'єктів сакральної архітектури, захопливі краєвиди. Серед них найвідоміші – фортеця у Кам'янець-Подільському та Бакота. Також варто побачити палац Орловських у селі Маліївці.

Фото: Кам'янець-Подільський замок (facebook.com/Petro Ignatyev)

Особливо атмосферний взимку замок у Кам'янець-Подільському. Це фортеця 14 століття (деревяний замок існував ще з часів Київської Русі) стоїть на скелястому півострові в каньйоні річки Смотрич. Зараз там розташований історичний музей-заповідник, в якому можна познайомитися із історією однією із найвідоміших українських фортець.

Київ – особлива атмосфера на кожній площі

Навіть під час війни Київ залишається привабливим для туристів в будь-яку пору року. Особливо атмосферним місто стає взимку. У Києві можна влаштувати відпочинок на будь-який смак та гаманець.

Гості столиці побачать символи стійкості міста – військову техніку та обстріляний вагон "Укрзалізниці" поряд із пам'ятником княгині Ользі в бронежилеті на Михайлівській площі, місця вшанування пам'яті захисників на Майдані Незалежності.

Чи новорічну ялинку, яку традиційно встановлюють на Софіївській площі, або колесо огляду та святкові вогні на Контрактовій площі, святкові локації на ВДНГ.

Фото: Святкова локація на ВДНГ (gettyimages.com)

Водночас у Києві працюють ресторани та кав'ярні, можна відвідати вистави та концерти, музеї, галереї та різноманітні тематичні заходи.

Вулиці міста взимку перетворюються на казкові декорації – вітрини прикрашають вінками та іграшками, а вулиці – ілюмінацією. Також у столиці варто відвідати різдвяні ярмарки, побачити новорічні ялинки у різних районах, влаштувати прогулянки найгарнішими парками та екскурсійними маршрутами.

Нагадаємо, ми писали, куди варто поїхати в Україні на Різдво та Новий рік. Можна вирушити на захід країни, де зберігається традиція святкування або на Полтавщину, де Микола Гоголь писав повість "Ніч перед Різдвом".

Також ми розповідали про найцікавіші локації та ціни на відпочинок у Карпатах в міжсезоння. Осінь у Карпатах зазвичай не така багатолюдна, як літо. Ціни в осінній період набагато нижчі, ніж зимові.

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