Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимой

Отпуск или выходные осенью и зимой можно провести не менее насыщенно, чем летом. Отправиться на отдых можно не только на курорты в Карпатах, но и к интересным локациям в других регионах.

РБК-Украина рассказывает, какие пять мест в Украине следует выбрать для отдыха в холодное время года.

Самые популярные в этом году – горы и санатории

Украинцы традиционно выбирают для зимнего отдыха Карпаты, но в этом году также возрос интерес на отдых в санаториях, сообщили РБК-Украина в пресс-службе туристической компании Join UP!.

В этом году среди зимних туров по Украине наиболее популярны путешествия в Карпаты и лечебный туризм. Оба формата отдыха пользуются почти одинаковым спросом: 55% людей интересуются Карпатами, а 45% – лечебными курортами.

"В прошлом году ситуация была совсем другая. Тогда 70% людей выбирали туры в Карпаты, а 30% – оздоровительные поездки в санатории. Это может быть связано с тем, что уменьшилась доля туристов, которые в прошлом году в первую очередь искали комфортные условия для работы в периоды частых отключений света", – отмечают в пресс-службе туроператора.

Фото: Отдых в Буковеле (gettyimages.com)

В Карпаты едут для зимних развлечений

Самый известный курорт Карпат – Буковель в Ивано-Франковской области. Там доступны для катания 68 км трасс разной сложности, санная трасса, каток. На сайте курорта среди зимних развлечений описаны много активностей и локаций, которые подойдут как семьям с детьми, так и любителям экстрима. На склонах курорта снежный покров поддерживается с помощью снежных пушек.

Вокруг склонов и в окрестностях есть большой выбор гостиниц и спа-комплексов. Благодаря развитой инфраструктуре и высокой популярности проживание в Буковеле обычно дороже, чем на других горнолыжных курортах Карпат.

В то же время, другие горнолыжные локации также стали популярными у туристов – в частности, в Славском на Львовщине, Пилипце и Драгобрате на Закарпатье. Последний является самым высокогорным курортом Карпат, на его склонах катаются опытные лыжники. В то же время на курорте есть немало отелей с бассейнами и чанами.

Отдых в Закарпатье: термы, замки и гастротуры

Закарпатье богато минеральными водами, поэтому оздоровление на бальнеологических курортах – это визитная карточка региона. Там сосредоточено больше всего термальных вод, а минеральные воды по типу "Боржоми" привлекают тысячи отдыхающих в местные санатории.

Например, в селе Солочин работает санаторий, где одновременно лечат тремя водами ("Лужанская-4", "Лужанская-7" и "Поляна Квасова), которые подаются из месторождения непосредственно в бювет. Сюда едут лечить почти все болезни органов пищеварения, обмена веществ.

Фото: Отдых в термальном комплексе в Закарпатье зимой (РБК-Украина)

Самые популярные термальные центры расположены в Закарпатье – в Хусте, Берегово, Велятино и селе Косонь (комплекс "Косино"). Там лечат болезни позвоночника и суставов, нервной системы. Ехать на отдых на термальные курорты Закарпатья стоит даже ради того, чтобы купаться зимой в горячих бассейнах под открытым небом.

В то же время отдых в оздоровительных центрах и санаториях не ограничивается их территорией. Гостям предлагают большой выбор экскурсий и гастротуров. В Закарпатье предлагают посетить известные замки: Сент-Миклош в Чинадиево, Мукачевский замок "Паланок", Ужгородский замок, замок графов Шенборнов.

Фото: Замок Шенборнов зимой (vidviday.ua)

Во время отдыха следует отправиться по местным крафтовым производствам, чтобы попробовать сыры, вина и традиционные гуцульские блюда.

Львов – праздничная атмосфера и релакс

Львов недаром один из самых любимых городов туристов со всей Украины. Атмосфера средневекового центра, кафе и культовые рестораны, величественные храмы и уличные музыканты – эти "магниты" привлекают в город сотни тысяч туристов.

Зимой Львов становится еще более праздничным – везде новогодние декорации и гуляния, рождественская ярмарка и вертеп. Также туристы могут попасть на традиционные представления к Рождеству или другим религиозным праздникам.

Фото: Улицы Львова зимой ( gettyimages.com )

К слову, в городе есть большой выбор жилья – как в гостиницах, так и в частных квартирах. Можете поселиться в отеле с крытым бассейном и спа-центром или отправиться в местный аквапарк.

Замки и дворцы Хмельницкой области

Путешествия на Подолье во время войны стали популярнее. Одна из причин – это относительно безопасный регион, где немного военных объектов.

В Хмельницкой области есть более 3 тысяч объектов культурно-исторического наследия, множество объектов сакральной архитектуры, захватывающие виды. Среди них самые известные – крепость в Каменец-Подольском и Бакота. Также стоит увидеть дворец Орловских в Малиевке.

Фото: Каменец-Подольский замок (facebook.com/Petro Ignatyev)

Особенно атмосферный зимой замок в Каменец-Подольском. Эта крепость 14 века (деревянный замок существовал еще со времен Киевской Руси) стоит на скалистом полуострове в каньоне реки Смотрич. Сейчас там расположен исторический музей-заповедник, в котором можно познакомиться с историей одной из самых известных украинских крепостей.

Киев – особенная атмосфера на каждой площади

Даже во время войны Киев остается привлекательным для туристов в любое время года. Особенно атмосферным город становится зимой. В Киеве можно устроить отдых на любой вкус и кошелек.

Гости столицы увидят символы устойчивости города – военную технику и обстрелянный вагон "Укрзализныци" рядом с памятником княгини Ольге в бронежилете на Михайловской площади, места памяти защитников на Майдане Независимости.

Или новогоднюю елку, которую традиционно устанавливают на Софиевской площади, или колесо обозрения и праздничные огни на Контрактовой площади, праздничные локации на ВДНХ.

Фото: Праздничная локация на ВДНХ (gettyimages.com)

В Киеве работают рестораны и кофейни, можно посетить спектакли и концерты, музеи, галереи и различные тематические мероприятия.

Улицы города зимой превращаются в сказочные декорации – витрины украшают венками и игрушками, а улицы – иллюминацией. Также в столице стоит посетить рождественские ярмарки, увидеть новогодние елки в разных районах, устроить прогулки по красивейшим паркам и экскурсионным маршрутам.

Напомним, мы писали, куда стоит поехать в Украине на Рождество и Новый год. Можно отправиться на запад страны, где сохраняется традиция празднования или Полтавщину, где Николай Гоголь писал повесть "Ночь перед Рождеством".

Также мы рассказывали о самых интересных локациях и ценах на отдых в Карпатах в межсезонье. Осень в Карпатах обычно не так многолюдна, как лето. Цены в осенний период гораздо ниже, чем зимние.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.