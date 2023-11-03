Від Львова до Полтави. Куди поїхати в Україні на Різдво та Новий рік

Атмосферу Різдва та Нового року найкраще можна відчути у локаціях, де зберігається традиція цих свят. Для цього можна вирушити у відпустку не лише на захід України.

РБК-Україна розповідає, куди варто поїхати на зимові свята в Україні, щоб вони запам'яталися.

Львів – улюблене місто туристів на Різдво

Львів є настільки атмосферним містом, що провести різдвяні свята там мріють багато українців. Вулиці зі старовинними будинками прикрашають вінками та гірляндами, ресторани готують святкове меню з традиційними стравами, вулицями ходять колядники, на святі пампуха можна спробувати ці традиційні солодкі пиріжки.

Українці з інших регіонів можуть стати свідками традиційного святкового дійства та придбати чимало цікавий речей та смачних виробів на різдвяному ярмарку.

Фото: Колядники на Різдво (gettyimages.com)

Також можна буде відвідати святкове богослужіння у храмах міста.

Закарпаття – термальні курорти з цілющими басейнами

Відпочинок в західних регіонах взимку передбачає чимало варіантів дозвілля – від гірськолижних курортів із екскурсіями до оздоровлення у термальних басейнах із цілющою водою.

Термальні джерела в Україні стрімко набирають популярність. У місцях, де цілющі гейзери виходять на поверхню, працюють десятки басейнів і баз відпочинку. Можна бронювати проживання у комплексах із термальними басейнами або по сусідству і приходити купатися за окрему плату.

Найпопулярніші термальні центри розташовані на Закарпатті – у Берегові, Велятино та селі Косонь (комплекс "Косино"). Взимку ці комплекси пропонують криті басейни та сауни, втім популярним є купання у гарячих мінеральних водах і просто неба. Також відпочивальникам пропонують великий спектр послуг – від проживання, харчування до користування спортзалом чи альтанками з мангалом.

Фото: Термальний басейн у Закарпатті (РБК-Україна)

Звісно, що відпочинок на Закарпатті на Різдво не мине без святкової програми – від частування до коляди.

Полтава та казкові місця Гоголя

Село Диканька стало відомим завдяки повісті Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом" із циклу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", в якій описується атмосфера цього свята на Полтавщині. Взимку туристи їдуть в це село за різдвяним настроєм.

Зазвичай туристи з інших міст вирушають на Полтавщину з екскурсійними турами. Спершу можна побачити визначні пам'ятки Полтави, включаючи Успенський собор, садибу Котляревського, сфотографуватися біля пам'ятника Полтавській галушці, побачити краєвид міста із сторожової вежі Полтавської фортеці, відвідати краєзнавчий музей у Полтаві.

У Диканьці теж є на що подивитися. Неподалік у селищі Гоголеве діє музей Гоголя у його родинній садибі. Там гостей зустрічають театралізованим дійством – можна почути традиційні колядки та щедрівки.

Фото: Святкова вистава у музеї Гоголя (facebook.com/Національний музей-заповідник М.В. Гоголя)

Також святкового настрою додасть відвідування музею весілля у селі Великі Будища. Там можна побачити весільні вбрання та сам традиційний весільний обряд.

Звичайно, що під час екскурсій гості куштують традиційні полтавські страви – від галушок та вареників до затірки та шкварок.

До слова, до Диканьки не обов'язково їхати у складі екскурсійної групи. Відвідати колоритні місця можна автомобілем чи придбавши квиток на автобус у Полтаві.

Популярний етнопарк на Рівненщині

Етнопарк "Ладомирія" у Радивилові має чим здивувати туристів на Різдво. Це відносно нова локація, яка включає музей просто неба з хатами, яким 200 років, музей автентичного костюму, ткацьку майстерню "Серпанок" та "Майстерню етнобрендів". Також на території парку розташована акваферма із сомами та ресторан, де частують стравами давньоволинської кухні.

У ткацькій майстерні "Ладомирії" відродили техніку ткацтва найтоншої тканини з льону – напівпрозорого серпанка. Зараз із нього шиють дизайнерський одяг.

Фото: Традиційне волинське вбрання у "Ладомирії" (facebook.com/ladomyriia)

Вже з 18 листопада у етнопарку почне роботу резиденція Святого Миколая із майстер-класами і подарунками.

В гори кататися на лижах та санках

Більшість людей хочуть провести зимову відпустку серед природи та великої кількості снігу. Навіть ті, хто боїться кататися на лижах, можуть спускатися з гірок на звичайних чи надувних санях (тюбах).

Тим, хто хоче бачити гарантований сніжний покрив на схилах незалежно від погоди, слід обирати курорти Буковель на Івано-Франківщині, де працюють снігові гармати, чи Драгобрат на Закарпатті, де завдяки розташуванню високо в горах набагато холодніше та сніг лежить до весни.

Фото: Катання на санях у Карпатах, Верховина (guide.karpaty.ua)

Водночас, гарний настрій від відпочинку у засніжених Карпатах туристам гарантують на багатьох курортах: Славське у Львівській області, Пилипець на Закарпатті – другому за висотою гірськолижному курорті, Мигово у Чернівецькій області, Верховині на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, ми писали про найцікавіші локації та ціни на відпочинок у Карпатах в міжсезоння. Осінь у Карпатах зазвичай не така багатолюдна, як літо. Ціни в осінній період набагато нижчі, ніж зимові.

Також ми розповідали про недорогі курорти Європи для катання на лижах цієї зими. Замість популярних локацій можна відпочити на маловідомих схилах.

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