До лікаря через 45 днів. Українці скаржаться на меддопомогу у Швейцарії

Українці нерідко скаржаться на те, що отримати медичні послуги в Європі значно складніше, ніж в нашій країні. Іноді, що дочекатись прийому у лікаря, треба почекати навіть кілька місяців.

Медичні послуги у Швейцарії – не виняток. Тут наші громадяни теж стикаються із тим, що пройти обстеження випадає шанс далеко не відразу.

Про це йдеться у колонці для РБК-Україна " Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії ".

Українка Олена Колченогова розповіла, що однією із найпоширеніших проблем для українців в цій країні виявилось отримання своєчасних медичних послуг.

"Стоматологія взагалі не входить в страховку, тому всі проблеми з зубами – своїм коштом. Допомогти можуть лише якщо нестерпно болить, в іншому випадку доводиться уживатися зі своїми болями. Оскільки, як і в усьому світі, стоматологія є однією із найдорожчих медичних послуг.

Тим часом інших лікарів прийому можна чекати по кілька місяців.

"У нашому випадку ми потрапили до лікаря через 45 днів після скарг, до того часу скарги вже самостійно минули. Звичайно, невідкладна допомога надається, але потрібно звертатись за нею самостійно в шпиталь, тому що виклик першої допомоги коштує 800 франків", - зазначила Олена.

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