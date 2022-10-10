Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії

Як влаштована допомога українцям та шт треба знати біженцям

Понад 60 тисяч українців знайшли притулок у Швейцарії. Місцеві служби кажуть, що потік прибуттів сповільнюється.

Але все ж багато українців продовжують переїздити до Швейцарії, рятуючись від війни. Спеціально для TRAVEL РБК-Україна юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group Олена Колченогова розповіла, як влаштована допомога нашим громадянам у цій країні.

Одна з найкрасивіших країн світу. Якою відкрилася для нас Швейцарія

Моє знайомство зі Швейцарією розпочалося з місцевого вокзалу в невеликому місті кантону Тургау, за 40 хвилин від Цюриха, куди ми приїхали з сім’єю з Києва в березні цього року. В нас не було чіткого розуміння куди ми їдемо. На початку березня ще не було достатньої інформації, й дізнатися більше можливо було лише у місці твого безпосереднього перебування.

Ми виїхали з України через угорський кордон, далі - Польща та Німеччина. Від знайомих ми дізналися, що швейцарські сім’ї приймають українців. Того ж дня я зателефонувала одній швейцарській сім’ї, чий номер отримала від знайомих, а вже наступного дня ця родина зустрічала нас на місцевому вокзалі.

Фото: Тургау — німецькомовний кантон на північному сході Швейцарії. Адміністративний центр — місто Фрауенфельд (Wikipedia.org)

Перший подих свіжого швейцарського повітря був наповнений насиченим запахом природнього добрива, що одразу нагадало мені наше українське село з коровами на полі. Оскільки розпочинався сезон польових робіт, цей запах ще час від часу додавав свій сільський аромат в повітрі.

Згодом ми відкрили для себе Швейцарію як одну з найкрасивіших за своєю природою країн світу: поєднання засніжених гір, різнобарвних полів та лісів, і велику кількість прозорих та блакитних озер з багатою флорою та фауною.

Сім’я, яка надала нам житло, дуже відкрито та щиро нас прийняла. Згодом ми дізнались, що ця родина самостійно за власний кошт організувала автобус, який вивіз 70 українців від угорського кордону та сприяла розселенню їх у швейцарські сім’ї.

Ми залишались в цій сім’ї повні чотири місяці, потім знайшли окреме житло в оренду. В нас склались дружні відносини, тому і зараз ми підтримуємо зв'язок і залишаємось дуже вдячні кожному в їх великій родині.

Статус "S" у Швейцарії. Пошук житла та допомога місцевих

При прибутті до Швейцарії українці, які виїхали через війну та бажають на певний час залишитись в цій країні, можуть отримати тимчасовий захист. З цією метою потрібно звернутись до одного з федеральних центрів надання притулку для отримання статусу "S".

Програма захисту та підтримки за цим статусом була розроблена ще в 90-ті роки для біженців з країн колишньої Югославії, але не була реалізована. Саме для українців Швейцарії вдалося реалізувати цю програму.

Всі, хто отримав статус "S", мають змогу знаходитись на території Швейцарії протягом одного року з моменту його отримання, мають право на виплату соціальних пільг, обов’язкове медичне страхування та працевлаштування без додаткових вимог.

Окрім цього, влада Швейцарії ще на початку весни звернулась до всіх швейцарців, хто приймає українців, з проханням розселяти не менш ніж на три місяці, а згодом такім сім’ям розпочали виплачувати допомогу для покриття витрат на час приймання українців у своїх домівках.

Фото: Будинок або квартиру буває складно знайти, бо іноді люди знімають тут одне й те саме житло протягом десяти, двадцяти років (airbnb.com)

Після спливу трьох місяців українці, як правило, самостійно повинні шукати собі житло. Іноді допомагає приймаюча сім’я, іноді соціальна служба. Квартира в оренду здається повністю без меблів, лише обладнана кухня, всі інші кімнати – голі стіни. Здають квартири щонайменше на рік, у разі припинення оренди раніше цього строку доведеться шукати самостійно або наймачів, або заплатити за всі місяці до дати припинення укладеного договору оренди.

Одним з непростих питань для нас виявився пошук житла. Знайти квартиру вдалося лише через два місяці з моменту початку активного пошуку. Пов’язано це з тим, що швейцарці дуже пунктуальні та прагматичні, планують набагато заздалегідь, тому до вибору житла підходять завчасно та із розрахунком на довгострокову перспективу, іноді люди знімають одне й те саме житло протягом десяти, двадцяти років.

В їхньому розумінні, орендувати житло іноді буває вигідніше, ніж мати своє, оскільки своє житло безмірно дороге. Тому виплачувати кредит виходить набагато дорожче, ніж знімати квартиру, за яку відповідає господар і який зобов’язаний своєчасно здійснювати капітальний ремонт своїм коштом.

Виплати у Швейцарії для українців: на які суми можна розраховувати

Залежно від кількості членів сім’ї соціальна служба виділяє кошти на оренду та комунальні послуги. Таким чином, українська сім’я може перебувати в цій країні з мінімальними витратами.

Фото: Після завершення реєстрації та отримання статусу "S", всім потрібно зареєструватись в бюро реєстру мешканців міста (unsplash.com)

Також в залежності від кантону соціальні виплати на місяць будуть відрізнятись, в середньому в місяць на людину виплачують 600-700 франків. Але чим більше родина, тим менші виплати на людину.

Наприклад, у родині із 6 осіб на одну людину виплата складає близько 300 франків на місяць. При цьому, рівень життя у Швейцарії один із самих високих в Європі, або навіть, у світі. Для зрівняння, буханець хліба коштує 2-4 франка, як і чашка кави, а кілограм м’яса обійдеться 30-40 франків (приблизно 1470 грн).

Звичайно, швейцарці дуже пильно ставляться до соціальних виплат, тому їх отримання потребує аргументування та підтвердження про відсутність постійного доходу та змогу покривати витрати на їжу та житло. Для цього всі українці, коли приїжджають, заповнюють декларації, а згодом подають відповідну інформацію в податкову службу.

Після завершення реєстрації та отримання статусу "S" всім потрібно зареєструватись в бюро реєстру мешканців міста, в якому ви перебуваєте, про будь-які переїзди потрібно звітувати в бюро.

Фото: Швейцарія — це поєднання засніжених гір, різнобарвних полів та лісів, і велику кількість прозорих та блакитних озер з багатою флорою та фауною (unsplash.com)

Швейцарці не вимагають обов’язкового працевлаштування, але у розмовах з місцевими часто помітне їх очікування від українців принести користь їх економіці. Тому часто наголошують, що якщо українці бажають залишитись і після припинення статусу "S", однією із надійніших підстав є працевлаштування.

До лікаря через 45 днів. Труднощі з отриманням меддопомоги

Однією із найпоширеніших проблем для українців виявилось отримання своєчасних медичних послуг. Стоматологія взагалі не входить в страховку, тому всі проблеми з зубами – своїм коштом. Допомогти можуть лише якщо нестерпно болить, в іншому випадку доводиться уживатися зі своїми болями. Оскільки, як і в усьому світі, стоматологія є однією із найдорожчих медичних послуг.

До інших лікарів прийому можна чекати по кілька місяців. У нашому випадку ми потрапили до лікаря через 45 днів після скарг, до того часу скарги вже самостійно минули. Звичайно, невідкладна допомога надається, але потрібно звертатись за нею самостійно в шпиталь, тому що виклик першої допомоги коштує 800 франків.

У наступній частині колонки для РБК-Україна Олена Колченогова розповість про те, як влаштований побут Швейцарців та про цікаві моменти із місцевого життя.

Нагадаємо, фахівець із туризму та українець-емігрант розповіли, що треба знати українцям про переїзд до Канади.