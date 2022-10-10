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К врачу через 45 дней. Украинцы жалуются на медпомощь в Швейцарии

Фото: Медицинская помощь в Швейцарии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Украинцы нередко жалуются, что получить медицинские услуги в Европе значительно сложнее, чем в нашей стране. Иногда, что дождаться приема у врача, нужно подождать даже несколько месяцев.

Медицинские услуги в Швейцарии – не исключение. Здесь наши граждане тоже сталкиваются с тем, что пройти обследование выпадает шанс далеко не сразу.

Об этом говорится в колонке для РБК-Украина "Поиск жилья и выплаты. К чему готовиться украинцам, переехавшим в Швейцарию".

Украинка Елена Колченогова рассказала, что одной из самых распространенных проблем для украинцев в этой стране стало получение своевременных медицинских услуг.

"Стоматология вообще не входит в страховку, поэтому все проблемы с зубами – за свой счет. Помочь могут только если невыносимо болит, в противном случае приходится уживаться со своими болями. Поскольку, как и во всем мире, стоматология является одной из самых дорогих медицинских услуг", – отметила она.

Тем временем других врачей приема можно ожидать несколько месяцев.

"В нашем случае мы попали к врачу через 45 дней после жалоб, к тому времени жалобы уже самостоятельно прошли. Конечно, неотложная помощь предоставляется, но нужно обращаться за ней самостоятельно в госпиталь, потому что вызов первой помощи стоит 800 франков", – отметила Елена.

Напомним, беженцы раскрыли детали о медицине в Великобритании.

Также украинцев обяжут платить за убежище в Польше.

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Швейцариялікарімедицинская помощь