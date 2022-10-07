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Житло більше не задарма. Українців зобов'яжуть платити за прихисток у Польщі

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П'ятниця 07 жовтня 2022 08:00
Житло більше не задарма. Українців зобов'яжуть платити за прихисток у Польщі Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі готують зміни до спецзакону про українських біженців, щоб вони оплачували надане державою житло.

Над поправкою працюють вже два місяці, а її проект може бути затверджений Радою міністрів упродовж двох тижнів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Йдеться про місця постійного проживання, де тривалий час можуть перебувати українці - наприклад, гуртожитки чи готелі. Наразі в такому житлі проживають 80 тисяч біженців, а з початку війни туди поселили майже 400 тисяч українців.

"Не повинно бути, щоб українці залишалися в таких місцях кілька місяців, не кажучи про рік. Ми маємо створити умови, щоб вони нормально функціонували в Польщі", - каже Кароліна Лукасевич із Центру миграційних досліджень Варшавського університету.

Експерт видання, який працює в уряді, пояснює, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально заробляють на життя, а витрати за їхнє перебування несе держава.

Житло більше не задарма. Українців зобов'яжуть платити за прихисток у Польщі

Фото: Безплатно зможуть жити тільки малозахищені категорії біженців (gettyimages.com)

Тим часом влада розглядає варіант часткової оплати житла для біженців. Наприклад, від обов'язкової оплати варто звільнити людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одиначок.

"З одного боку, становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого – останні не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно в тризірковому готелі", - зауважує професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету.

За оцінками видання, у Польщі на кінець серпня перебувало приблизно 2,2 млн українців. З них 900 тисяч-1 мільйон – це біженці, ще до 1,2 млн людей – ті, хто жив і працював у країні до війни.

Нагадаємо, ми писали, що німецькі міста зупиняють прийом біженців.

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