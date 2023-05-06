Легендарний Східний експрес скорочує частину маршруту: в чому причини

Знаменитий "Східний експрес", який курсував з Лондона до Венеції й назад, скоротить частину маршруту у Британії через Брекзит. Компанія Belmond, яка наразі керує цією послугою, вирішила скасувати частину шляху до острова.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Мандрівки в атмосфері старовини. Чим відомий Східний експрес

Знаменитий "Східний експрес" здійснив свою першу поїздку в 1883 році, з’єднавши Париж із далеким і екзотичним на той час містом Стамбул в Туреччині. Синонім розкоші та таємничості, Східний експрес був головним символом комфортних подорожей, принаймні до припинення його роботи в 1977 році. Обіцяють, що курсування потяга скоро відновлять.

Втім, є інші компанії, які пропонують "розкішні подорожі в атмосфері історії" для поціновувачів залізниць. Одна з них - Venice Simplon-Orient-Express (VSOE).

У 1977 році американський бізнесмен Джеймс Шервуд купив на аукціоні два оригінальних вагони Східного експреса. Протягом наступних років йому вдалося придбати ще 35 спальних вагонів, вагонів-ресторанів і вагонів Pullman, а в 1982 році він заснував службу Venice Simplon-Orient-Express (VSOE), яка керувала маршрутом Лондон–Париж–Мілан–Венеція (і назад) через тунель Сімплон.

Фото: Східний експрес Venice-Simplon у Парижі (wikipedia.org)

Легендарний потяг складається з 17 відреставрованих вагонів різних розкішних поїздів, у тому числі вагонів періоду залізничних подорожей 1920-х і 1930-х років. З моменту свого відкриття в 1982 році Venice Simplon-Orient-Express продовжує традицію таких подорожей у відреставрованих вагонах з креативними гастрономічними пропозиціями для пасажирів.

"Ще одна жертва Брекзит". Чому скасовують маршрут до Британії

Компанія, яка наразі керує цією послугою, вирішила скасувати частину шляху до Британії. The Independent називає це "ще однією жертвою Brexit". Там стверджують, що додаткові перевірки на кордоні, викликані виходом Британії з ЄС, створюють занадто багато невизначеності по часу очікування та ризикують зіпсувати маршрут до решти Європи.

"Венеціанський Simplon-Orient-Express завжди забезпечував виняткові поїздки для гостей і завжди успішно перетинав Європу, відвідуючи кілька європейських країн залізницею стандартної колії. Це означає ретельне узгодження нашого розкладу з національними залізницями, і для цього потрібно майже 24 місяці попереднього планування", — сказав виданню прес-секретар Belmond.

Фото: Вагон-ресторан Східного експреса (wikipedia.org)

Відтоді як Велика Британія вийшла з Європейського Союзу, у пунктах перетину з острова на континент спостерігають постійні черги. Кілометрові затори постійно утворюються у Фолкстоуні та сусідньому порті Дувр, де проводять повну перевірку паспортів.

Втім, компанія-власник експреса все ще запрошує пасажирів з Британії насолодитися розкішними враженнями від Venice Simplon-Orient-Express. Для цього треба сісти на звичайний Eurostar з Лондона до Парижа. І звідти – вирушити на VSOE у нічну подорож до Венеції, щоб "стильно мандрувати європейськими ландшафтами до Міста Води".

Нагадаємо, у Британії вперше почнуть брати оплату з туристів. Ми писали, де ще в Європі мандрівникам доведеться заплатити.

Тим часом Туреччина оговтується від землетрусів і чекає туристів у новому сезоні.

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