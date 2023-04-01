У Британії вперше почнуть брати оплату з туристів. Де ще в Європі доведеться заплатити

Манчестер стане першим британським містом, яке стягуватиме туристичний збір. Місто на північному заході Англії запровадить таку плату з 1 квітня 2023 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Туристична плата стягуватиметься в Манчестері з усіх відвідувачів, які зупиняються в апартаментах, готелях чи гостьових будинках у центрі міста. Доходи від "Міського збору з відвідувачів" будуть інвестовані в культурні та туристичні ініціативи. Кошти також буде використано для покращення чистоти вулиць та туристичного досвіду.

Очікується, що туристичний збір приноситиме близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів (3,4 мільйона євро) на рік.

Скільки доведеться платити туристам у Манчестері

Туристичний збір у Манчестері буде досить невеликий і становитиме 1 фунт стерлінгів (1,14 євро) за проживання у номері одну ніч. Він стосуватиметься всіх готелів і квартир з обслуговуванням у центрі міста з річною орендною вартістю 75 000 фунтів стерлінгів (85 000 євро) або більше.

Проживання у заздалегідь визначеній зоні проживання в Манчестері підлягає оплаті. Наразі зона включає 73 об’єкти, переважно в межах Манчестера та Солфордської внутрішньої кільцевої дороги. Оплату сплачуватимуть власники житла. Вона автоматично застосовуватиметься до всіх нових об'єктів нерухомості у цій зоні.

Фото: Вулиці Манчестера (unsplash.com)

На референдумі 2022 року місцеві готельєри самі проголосували 80% за туристичний податок.

Національний парк і футбол. Чим цікаве місто туристам

Манчестер щороку приймає понад мільйон іноземних відвідувачів. Це третє за популярністю туристичне місто Великої Британії після Лондона та Единбурга. За даними місцевої влади, туризм щороку приносить економіці міста 7,5 мільярда фунтів (8,5 мільярда євро).

Туристичний збір запроваджують на тлі швидкого зростання готельного сектору міста. У 2020 році в Манчестері запланували подвоїти кількість наявних готельних номерів, відкривши 28 нових готелів, включаючи Mollie’s, спроектований знаменитим Soho House, які мають відкритися вже скоро.

Місто відоме в усьому світі футболом – стадіон "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед щороку приваблює близько 32 мільйонів місцевих та іноземних відвідувачів. Тут також є міжнародний аеропорт, куди прилітають ті, хто планує відвідування національного парку та гірського регіону Озерний край, який знаходиться за дві години їзди на північ.

Фото: Домашній стадіон клубу прем'єр-ліги ФК "Манчестер Сіті" та стадіон для Ігор Співдружності 2002 року (wikipedia.org)

У червні 2023 року Манчестер відкриє Factory International, центр мистецтва, музики та культури, який стане постійним домом для щорічного Манчестерського міжнародного фестивалю. У грудні у Манчестері відкриють Co-op Live: це буде найбільша крита арена у Великій Британії.

Від Барселони до Венеції. Де ще в ЄС треба платити турзбір

З інших регіонів Великої Британії уряд Уельсу розглядає можливість запровадження "збору з відвідувачів" за ночівлю.

Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швейцарія також стягують ту чи іншу форму туристичного податку. В більшості випадків туристичний збір включено до податків, які сплачують готелі за ночівлю туристів.

Барселона в Іспанії стягує регіональний туристичний податок і додатковий загальноміський збір з 2012 року. 1 квітня 2023 року муніципальний збір зросте до 2,75 євро за ніч.

Іспанське місто Валенсія також оголосило, що цього року запровадить нічний туристичний податок у розмірі від 0,50 до 2 євро. Іспанські Балеарські острови (Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера) вже стягують туристичний збір у розмірі до 4 євро за ніч.

Фото: Венеція першою у світі запровадила платний вхід туристів до міста (unsplash.com)

Венеція в Італії з 2011 року стягує податок за ніч у розмірі від 1 до 5 євро. Цього літа популярне туристичне місце збільшить збори від 3 до 10 євро для одноденних мандрівників. Венеція першою запровадила пряму плату за вхід туристів до міста. Така система, за словами влади міста, є першою у своєму роді у світі. Таким чином у Венеції сподіваються полегшити проблеми надмірного туризму, від яких страждає місто.

Відвідувачі, які прибувають як на громадському транспорті, так і на особистому транспорті, повинні попередньо забронювати собі "місце". Тим, хто відвідує прилеглі острови Бурано і Мурано, також треба зареєструватися і заплатити. Для тих, хто подорожує на кілька островів, буде потрібно тільки один квиток.

Детальніше про те, як Венеція намагається боротися із перенасиченням міста туристами, читайте детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, на найкрасивіших пляжах Сардинії теж обмежили число туристів й зробили вхід тільки платним.