Квитки від 160 євро. Як полетіти до Канади та США із міст Європи бюджетно

Пасажири, які планують подорожувати до США чи Канади, можуть знайти дешеві авіаквитки із п'яти міст Європи. Ціни на переліт в обидва боки від авіакомпанії Play стартують від 160 євро.

Куди та звідки можна полетіти за такими цінами, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Дешеві авіаквитки з різних міст Європи в Канаду та США з’явилися в ісландського лоукостера Play. Ціни на переліт із європейських аеропортів Дубліна, Копенгагена, Парижа, Рейкʼявіка, Берліна до Торонто (Канада), Бостона та Ньюбурга (Нью-Йорк) у США на окремі дати – від 160 євро в обидві сторони.

Пасажирам, які вирішать подорожувати до США та Канади, перед придбанням авіаквитків слід врахувати, що для відвідування цих країн потрібна віза. Придбати авіаквитки можна на сайті авіакомпанії flyplay.com.

Найдешевший тариф авіакомпанії передбачає перевезення лише малої ручної поклажі. За більшу сумку у салон та валізу реєстрованого багажу необхідно доплачувати.

Приклади цін на перельоти такі:

До Канади

Рейк'явік – Торонто від 160 євро в обидві сторони;

Дублін – Торонто від 180 євро;

Париж – Торонто від 201 євро;

Копенгаген – Торонто від 213 євро;

Берлін – Торонто від 240 євро.

До США

Копенгаген – Бостон від 203 євро в обидві сторони;

Копенгаген – Ньюбург (Нью-Йорк) від 203 євро;

Париж – Ньюбург (Нью-Йорк) від 210 євро в обидві сторони.

Із аеропортів Польщі полетіти можна із пересадками. Наприклад, з Варшави, Кракова, Катовіце до Торонто авіаквитки Play+Wizz Air обійдуться від 260 євро в обидва боки.

Нагадаємо, ми писали, куди можна буде полетіти влітку бюджетно із Німеччини та Чехії. Авіакомпанія Ryanair планує розширити мережу польотів – подорожувати можна буде до моря і не тільки.

Також ми розповідали, що європейський лоукостер відновлює рейси до Молдови. Полетіти можна буде до Лондона, Мілана та Риму.