Билеты от 160 евро. Как полететь в Канаду и США из городов Европы бюджетно

Пассажиры, которые планируют путешествовать в США или Канаду, могут найти дешевые авиабилеты из пяти городов Европы. Цены на перелет в обе стороны от авиакомпании Play стартуют от 160 евро.

Куда и откуда можно улететь по таким ценам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Дешевые авиабилеты из разных городов Европы в Канаду и США появились у исландского лоукостера Play. Цены на перелет из европейских аэропортов Дублина, Копенгагена, Парижа, Рейкьявика, Берлина в Торонто (Канада), Бостони Ньюбург (Нью-Йорк) в США на отдельные даты – от 160 евро в обе стороны.

Пассажирам, которые решат путешествовать в США и Канаду, перед приобретением авиабилетов следует учесть, что для посещения этих стран требуется виза. Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании flyplay.com.

Самый дешевый тариф авиакомпании предполагает перевозку лишь малой ручной клади. За большую сумку в салон и чемодан регистрируемого багажа нужно доплачивать.

Примеры цен на перелеты следующие:

В Канаду

Рейкьявик – Торонто от 160 евро в обе стороны;

Дублин – Торонто от 180 евро;

Париж – Торонто от 201 евро;

Копенгаген – Торонто от 213 евро;

Берлин – Торонто от 240 евро.

В США

Копенгаген – Бостон от 203 евро в обе стороны;

Копенгаген – Ньюбург (Нью-Йорк) от 203 евро;

Париж – Ньюбург (Нью-Йорк) от 210 евро в обе стороны.

Из аэропортов Польши полететь можно с пересадками. Например, из Варшавы, Кракова, Катовице в Торонто авиабилеты Play+Wizz Air обойдутся от 260 евро в обе стороны.

Напомним, мы писали, куда можно будет полететь летом бюджетно из Германии и Чехии. Авиакомпания Ryanair планирует расширить сеть полетов – путешествовать можно будет к морю и не только.

Также мы рассказывали, что европейский лоукостер возобновляет рейсы в Молдову. Полететь можно будет в Лондон, Милан и Рим.