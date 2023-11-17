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Європейський лоукостер відновлює рейси до Молдови: куди можна буде полетіти

П'ятниця 17 листопада 2023 14:00
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Європейський лоукостер відновлює рейси до Молдови: куди можна буде полетіти Фото: Пасажири авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Угорський лоукостер Wizz Air планує відновити польоти до столиці Молдови з 14 грудня. Продаж квитків із Кишинева вже відкритий.

Куди можна буде полетіти з бюджетною авікомпанією з Молдови, РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

У Wizz Air повідомили про плани перезапустити поки лише три маршрутии з Кишинева: до Лондона, Мілана та Риму. До Англії лоукостер літатиме тричі на тиждень, до міст Італії – по два рейси на тиждень.

Wizz Air вже відкрив продаж квитків на рейси з Молдови. Але на деякі дати замість прямих рейсів з Кишинева авіакомпанія пропонує альтернативні маршрути з аеропортів Румунії, тому варто бути уважним при бронюванні квитків.

До війни в Україні Wizz Air базував літак у Кишиневі разом з екіпажами та літав більш ніж 20 маршрутами. Але після масованих ракетних атак з боку Росії авіаперевізник закрив свою базу у Молдові у жовтні 2022 року. З того часу рейси до Кишинева виконували літаки, що базуються у країнах Євросоюзу.

Повністю зі столиці Молдови лоукостер пішов 14 березня 2023 року. Тоді з'явилася інформація про можливе захоплення російськими військами аеропорту у Кишиневі. Авіакомпанія пояснила своє вирішення питаннями "безпеки у повітряному просторі регіону".

Раніше ми писали, що з Польщі запустять три нові маршрути Wizz Air. Полетіти до узбережжя Середземного моря можна буде за 20 євро.

Також в авіакомпанії розповіли, що сталося з літаками Wizz Air в Україні під час війни. Один із них компанія змогла евакуювати зі Львова.

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