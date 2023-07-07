Квартири з меблями. На Тернопільщині будують нове житло для переселенців

У місті Чортків на Тернопільщині триває масштабна реконструкція будівлі, де облаштують квартири для переселенців зі сходу та півдня України.

Житло будують за кошти ЄС – громада виграла грант на 2 млн грн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Чортківську міськраду.

Квартири з меблями, побутової технікою та санвузлами готують для внутрішньо переміщених осіб зі сходу та півдня України, які отримали прихисток на території громади.

За гроші міжнародних партнерів триває масштабна реконструкція приміщення під квартири для людей, які знайшли прихисток у громаді.

Проект "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в місті Чортків" реалізується за участі НЕФКО. На перепланування та капітальний ремонт колишнього гуртожитка гімназії виділений грант 1 млн 960 тис. грн.

Фото: Реконтрукція будівлі для нових квартир у Чорткові (facebook.com/chortkiv.city.council)

Для нових мешканців облаштують смарт-квартири, в тому числі й пристосовані для людей з інвалідністю. За проектом, реконструкція передбачає такі зміни у приміщенні гуртожитку:

повну термомодернізацію 3-поверхової будівлі та підвалу;

новий дах;

заміну всіх вікон та дверей;

захисне укриття;

нові систему опалення, котельню, твердопаливні котли, індивідуальний тепловий пункт;

внутрішні ремонти із меблями;

побутову техніку та сантехніку для кожної;

простір для дітей;

місце для коворкінгу в приміщенні та надворі;

дитячий майданчик та благоустрій території;

приміщення для робочих місць з меблями та обладнанням для перукарні, майстерні з ремонту одягу, взуття.

Нове житло будується так, щоб переселенцям було зручно облаштуватися у Чорткові та почати там нове життя.

Нагадаємо, ми писали, що на Львівщині збудують житлові комплекси для переселенців.

Також раніше повідомлялося, у яких ще містах на заході України збудують житло для переселенців.

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