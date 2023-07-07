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Квартиры с мебелью. На Тернопольщине строят новое жилье для переселенцев

Фото: Реконструкция общежития в Чорткове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В городе Чортков Тернопольской области продолжается масштабная реконструкция здания, где обустроят квартиры для переселенцев с востока и юга Украины.

Жилье строят за средства ЕС – община выиграла грант в 2 млн грн, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Чортковский горсовет.

Квартиры с мебелью, бытовой техникой и санузлами готовят для внутренне перемещенных лиц с востока и юга Украины, которые получили убежище на территории общины.

За деньги международных партнеров идет масштабная реконструкция помещения под квартиры для людей, которые нашли убежище в общине.

Проект "Поддержка ЕС для неотложных нужд размещения внутренне перемещенных лиц в городе Чортков" реализуется при участии НЕФКО. На перепланировку и капитальный ремонт бывшего общежития гимназии выделен грант 1 млн 960 тыс. грн.

Фото: Реконтрукция здания для новых квартир в Чорткове (facebook.com/chortkiv.city.council)

Для новых жителей обустроят смарт-квартиры, в том числе и приспособленные для людей с инвалидностью. По проекту реконструкция предусматривает следующие изменения в помещении общежития:

  • полную термомодернизацию 3-этажного здания и подвала;
  • новую крышу;
  • замену всех окон и дверей;
  • защитное укрытие;
  • новую систему отопления, котельную, твердотопливные котлы, индивидуальный тепловой пункт;
  • внутренние ремонты с мебелью;
  • бытовую технику и сантехнику для каждой;
  • пространство для детей;
  • место для коворкинга в помещении и на улице;
  • детскую площадка и благоустройство территории;
  • помещения для рабочих мест с мебелью и оборудованием для парикмахерской, мастерской по ремонту одежды, обуви.

Новое жилье строится так, чтобы переселенцам было удобно обустроиться в Чорткове и начать там новую жизнь.

Напомним, мы писали, что во Львовской области построят жилые комплексы для переселенцев.

Также ранее сообщалось, в каких еще городах на западе Украины будет построено жилье для переселенцев.

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