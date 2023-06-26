Півтисячі квартир. На Львівщині збудують житлові комплекси для переселенців

На Львівщині запланували будівництво трьох житлових комплексів для вимушених переселенців. Проект реалізовуватимуть спільно із Міжнародною організацією з питань міграції (МОМ).

Загалом планується створити від 442 до 556 квартир, у яких зможуть поселитися до 1668 внутрішньо переміщених осіб, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію.

Проект із будівництва нового житла для переселенців від МОМ стартував у 2020 році на Луганщині, але через війну його реалізацію перенесли на Львівщину.

Заплановано будівництво трьох багатоквартирних комплексів у Кам’янка-Бузькій та Дрогобицькій громадах. А у місті Старий Самбір проведуть реновацію житла. Передбачається, що вдасться створити півтисячі квартир, у яких зможуть поселити від 1326 до 1668 людей, які були змушені переїхати із небезпечних регіонів.

"Проект покликаний не лише поселити людей, але й покращити умови для їхньої повноцінної інтеграції в соцільно-економічне та культурне життя громад Львівщини. Тому говоримо про соціальну інфраструктуру, умови для роботи, навчання", – сказав перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

При виборі населених пунктів, де будуватимуть квартири для переселенців, враховувалися такі умови:

місця для працевлаштування;

наближеність до соціальної, медичної, транспортної, освітньої інфраструктури;

відсутність об'єктів військового призначення та критичної інфраструктури.

Житло для переселенців у кількох містах на заході України збудують також за участі фінансової корпорації (NEFCO) – в Івано-Франківську та на Рівненщині.

Нагадаємо, ми писали, на що скаржаться переселенці у прихистках в Україні.

Також раніше повідомлялося, у яких ще містах на заході України збудують житло для переселенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.