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Из квартир – в спортзалы. Как будут зимовать беженцы в переполненной Германии

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 17:35
Из квартир – в спортзалы. Как будут зимовать беженцы в переполненной Германии Фото: Интеграционные языковые курсы для украинцев в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцев могут переселять в лагеря и общежития

Германия не справляется в наплывом беженцев – все 16 земель страны заявили, что мест больше нет. Тех украинцев, которые приедут зимовать, придется размещать в спортзалах и приютах.

Об кризисе мест для украиснких беженцев TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisasnfo.com

Многие округа в Германии уже достигли предела своих возможностей и не могут принять больше военных беженцев из Украины, сказал глава объединения округов Райнхард Загер.

Из-за непредвиденно большого потока украинцев, которые просят временную защиту, на огромную нагрузку жалуются школы, детские сады и медицинские учреждения.

По последним данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала войны в Украине Германия приняла в страну более миллиона украинских беженцев.

Между тем, с января этого года прошения о предоставлении убежища подали около 115 000 человек, что превышает количество просителей убежища, отмеченных в Германии в 2015 году.

Немецкие города начинают "чувствовать давление", потому что просители убежища и беженцы спят на розкладушках в спортзалах.

Из квартир – в спортзалы. Как будут зимовать беженцы в переполненной ГерманииФото: Пункт временного размещения для беженцев в Германии (gettyimages.com)

С началом зимы в Германию прибудет много беженцев из Украины, ожидают местные власти. Мэр Мюнстера и президент Ассоциации городов Маркус Леве заявил, что некоторые из украинских беженцев, нашедших убежище в Германии, возможно, не смогут остаться в частном жилье и будут вынуждены переехать в государственное жилье или временные приюты.

Как объясняет Леве, зимой некоторым немецким городам придется размещать беженцев в отелях, спортзалах и других помещениях.

Согласно исследованию Mediendienst Integration, каждая из 16 земель Германии объявила, что больше не может принимать беженцев.

По данным местных СМИ, проблема с размещением беженцев в последнее время возникла в результате растущей нелегальной миграции на чешско-германской границе.

Напомним, мы писали, что в Польше выделят жилье украинкам с детьми.

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