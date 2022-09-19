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Із квартир – у спортзали. Як зимуватимуть біженці у переповненій Німеччині

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Понеділок 19 вересня 2022 17:35
Із квартир – у спортзали. Як зимуватимуть біженці у переповненій Німеччині Фото: Інтеграційні мовні курси для українців у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українців можуть переселяти до таборів та гуртожитків

Німеччина не справляється з напливом біженців – усі 16 земель країни заявили, що місць більше немає. Тих українців, які приїдуть зимувати, доведеться розміщувати у спортзалах та притулках.

Про кризу місць для українських біженців TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisasnfo.com

Багато округів у Німеччині вже досягли межі своїх можливостей і не можуть прийняти більше військових біженців з України, сказав голова об'єднання округів Райнхард Заґер.

Через непередбачено великий потік українців, які просять тимчасовий захист, на величезне навантаження скаржаться школи, дитячі садки та медичні заклади.

За останніми даними Агентства ООН у справах біженців, з початку війни в Україні Німеччина прийняла до країни понад мільйон українських біженців.

Тим часом, із січня цього року прохання про надання притулку подали близько 115 000 осіб, що перевищує кількість прохачів притулку, що відзначені в Німеччині у 2015 році.

Німецькі міста починають "відчувати тиск", бо прохачі прихистку та біженці сплять на розкладачках у спортзалах.

Із квартир – у спортзали. Як зимуватимуть біженці у переповненій НімеччиніФото: Пункт тимчасового розміщення для біженців у Німеччині (gettyimages.com)

З початком зими до Німеччини прибуде багато біженців з України, очікує місцева влада. Мер Мюнстера і президент Асоціації міст Маркус Леве заявив, що деякі з українських біженців, які знайшли прихисток в Німеччині, можливо, не зможуть залишитися в приватному житлі і будуть змушені переїхати в державне житло або тимчасові притулки.

Як пояснює Леве, взимку деяким німецьким містам доведеться розміщувати біженців у готелях, спортзалах та інших приміщеннях .

Згідно з дослідженням Mediendienst Integration, кожна з 16 земель Німеччини оголосила, що більше не може приймати біженців.

За даними місцевих ЗМІ, проблема з розміщенням біженців останнім часом виникла внаслідок зростаючої нелегальної міграції на чесько-німецькому кордоні.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі виділять житло українкам із дітьми .

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