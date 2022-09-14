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Бесплатные квартиры. В Польше выделят жилье украинкам с детьми

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 16:00
Бесплатные квартиры. В Польше выделят жилье украинкам с детьми Фото: Польский город Замостье (shoppingpl.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проект реализуется в Люблинском воеводстве

В Польше создают новый центр для временного проживания украинцев, которые бежали от войны. В городе Замостье подготовят квартиры, где бесплатно будут жить украинские беженки с детьми.

Что известно о будущем жилье и центре помощи украинцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на портал "Наша Польша".

На жилье для беженцев выделен один миллион евро

Проект по подготовке бесплатных квартир реализуется в городе Замостье в Люблинском воеводстве. Там до конца следующего года создадут центр временного пребывания для беженцев из Украины.

В рамках инициативы "Любельщина помогает Украине" из фондов ЕС было выделено около 5 миллионов злотых – примерно 1 млн евро.

Бесплатные квартиры. В Польше выделят жилье украинкам с детьмиФото: акция солидарности с Украиной на главной площади Замостья (facebook.com/zamosc.twierdza.otwarta)

Для украинцев подготовят 10 квартир, где смогут разместиться до 40 человек. Планируется, что временное жилье будут выделять беженкам с детьми. Власти выделили для этих целей муниципальное помещение, где раньше располагался воеводский центр медицины труда.

Отмечается, что в здании проведут капитальный ремонт и сделают перепланировку для создания квартир хорошего уровня и специализированного пункта для нужд беженцев.

В центре обустроят детскую игровую комнату, прачечную с сушилкой, общую комнату, кабинеты психолога, юриста и переводчика.

Замостье - туристический город с историческими зданиями, население которого насчитывает 60 тысяч человек. Там не только принимают украинских беженцев, но и периодически устраивают для них массовые мероприятия.

Напомним, мы писали, что каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме.

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