Курси мови і робота. Як українські біженці облаштувалися в Іспанії

Іспанія входить до п'ятірки країн ЄС, які прихистили найбільше українських біженців – вже близько 200 тисяч людей. До країни продовжують прибувати втікачі від війни.

Як українські біженці облаштувалися в Іспанії, РБК-Україна розповідає з посиланням на kanaldim.tv та schengenvisainfo.com.

В Іспанії проживають понад 300 тисяч українців

В Іспанії перебувають понад 300 000 українців. Із них близько 197 тисяч – це втікачі від війни. Інші 200 тисяч приїхали до країни раніше, вони працювали чи навчалися.

Біженці з України в Іспанії мають право на проживання, працювати, навчатися, отримувати медичні послуги.

Значна кількість біженців отримують допомогу від соціальних організацій. Мета програм – сприяти тому, щоб українці вивчили мову, знайшли роботу та могли самостійно влаштовувати своє життя у цій країні.

"До повномасштабного вторгнення в Іспанії було приблизно 120 000 українців, які мали дозвіл на проживання і на працю, в тому числі студенти. Після повномасштабного вторгнення сюди приїхало понад 195 000 тисяч українців. Вони продовжують приїжджати. Тобто можемо говорити про те, що зараз в Іспанії перебуває понад 300 000 українців", – розповів, президент Федерації українських асоціацій в Іспанії Михайло Петруняк-Кметюк.

Фото: Центр допомоги українським біженцям у Барселоні (gettyimages.com)

Як біженцям допомагають з житлом і адаптацією

На початку війни влада Іспанії допомагала українцям адаптуватися до життя у новій країні. Діяла спеціальна програма розміщення, яка складалась із кількох етапів. Спочатку біженцям надавали екстрене тимчасове житло, де вони перебували місяць чи довше. Потім поселяли в постійне житло. Згодом українці самі шукали житло, а держава компенсувала певну суму за оренду житла – наприклад, 450 євро для однієї людини. Програма поселення для українців діє досі, але кількість місць обмежена.

"До програми зараз важко потрапити. Раніше цим активно займалися різні організації, в тому числі й Червоний Хрест. Шукали іспанців, які могли прихистити українців. Ми самі поселяли біженців у Валенсії, приблизно 150 осіб. Зараз з цим виникають проблеми, адже приїхало багато людей. Допомагати усім держава немає змоги, гроші Євросоюзу теж закінчуються", – додав президент Федерації українських асоціацій в Іспанії.

Центри CREADE для допомоги українцям в Мадриді, Барселоні, Аліканте та Малазі пропонують послуги з прийому, допомогу в отриманні номерів соціального страхування, медичних карток, консультації з працевлаштування та юридичних питань. Наразі допомогу отримали понад 175 000 осіб, близько 14 000 досі знаходяться в іспанській системі прийому.

Також в Іспанії досі можна знайти безкоштовні мовні курси для українських біженців. Заняття проводять різноманітні асоціації. Можна обрати як офлайн навчання, так і онлайн.

До іспанських шкіл пішли 29 500 українських дітей.

Фото: Українці на мітингу в Іспанії (gettyimages.com)

Де працюють українські біженці в Іспанії

Понад 60% українських біженців мають вищу освіту. Роботу в Іспанії знайшли 20 500 людей з України, 53% з яких жінки. Чоловіки влаштовуються на будівництво, а жінки – у сферу обслуговування.

"Це не лише туризм, а й фабрики, сільськогосподарські кооперативи, догляд за дітьми, людьми старшого віку, за хворими. Багато українців відкривають тут власну справу. Я як юрист щомісяця реєструю одну-дві фірми, які відкривають українціи. Українки оформляються підприємцями та відкривають салони красоти, перукарні", – поділився Михайло Петруняк-Кметюк.

Нагадаємо, ми писали, як українські біженці інтегрувалися в Іспанії.

Нагадаємо, ми писали, до яких країн ЄС продовжують масово їхати українці. У січні до Іспанії прибули понад 2 тисячі українських біженців.

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